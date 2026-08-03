Araştırmacılar, bitkinin yalnızca hızla yayılmakla kalmadığını, aynı zamanda bazı yerel çayır otlarının çimlenmesini de zorlaştırabildiğini belirledi. Kansas Eyalet Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma, bitkinin salgıladığı kimyasalların bazı ot türlerinin gelişimini baskılayabildiğini ortaya koydu.

BÜYÜDÜKÇE HAYVANLAR UZAK DURMAYA BAŞLADI

Sericea lespedeza ilk yıllarda yem bitkisi olarak öne çıksa da olgunlaştığında sertleşen gövdesi ve yapraklarında biriken yüksek tanen oranı nedeniyle sığırlar tarafından büyük ölçüde tüketilmiyor. Hayvanların otlamadığı bitki, tohum vermeye devam ederek çevredeki çayırlara hızla yayılıyor.

Araştırmada, bitkinin kalıntılarından hazırlanan özütler dört farklı çayır otu üzerinde test edildi. Sonuçlar, büyük mavi sap otu, Hint otu ve Kentucky mavi çiminin tohumlarında çimlenme oranının düştüğünü gösterirken, her türün aynı şekilde etkilenmediği görüldü. Uzmanlar, bitkinin özellikle gelişimin ilk aşamasında yerel türler üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade ediyor.

YAYILMASINI DURDURMAK GİDEREK ZORLAŞIYOR

Uzmanlara göre bitki; hayvanlar, saman taşımacılığı ve tohum hareketiyle yeni bölgelere ulaşıyor. Birçok eyalette istilacı yabancı ot olarak sınıflandırılan tür, tek başına otlatma, yakma veya ilaçlama gibi yöntemlerle kolayca kontrol altına alınamıyor. Bu nedenle farklı mücadele yöntemlerinin birlikte uygulanması öneriliyor.

Araştırmacılar, geçmişte çevreyi korumak amacıyla yaygınlaştırılan bu bitkinin bugün doğal çayırların biyolojik çeşitliliğini tehdit ettiğini ve yerel bitki topluluklarını korumak için erken müdahalenin büyük önem taşıdığını belirtiyor.