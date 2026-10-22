Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Shamonda virüsünün bugüne kadar insanlara bulaşmadığının kabul edildiği belirtildi. Lyon’da tespit edilen vakanın, virüsün bir insanda görülerek kamuoyuna duyurulduğu ilk olay olduğu kaydedildi.

VİRÜSÜN BULAŞMA YOLU ARAŞTIRILIYOR

Bakanlık açıklamasında, mevcut bilgiler doğrultusunda Shamonda virüsünün kamu sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmadığı ifade edildi. Hayatını kaybeden hastanın, Culicoides cinsi bir sineğin ısırması sonucu virüsü kapmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu aktarıldı.

İLK KEZ 1960'LARDA NİJERYA'DA GÖRÜLDÜ

İlk kez 1960’lı yıllarda Nijerya’da tespit edilen Shamonda virüsü, sonraki yıllarda Afrika ve Japonya’daki sığırlarda da görüldü. Virüs vakaları, bu yıl ilk kez Avrupa kıtasında bildirilirken, Fransa’nın doğusunda da yaz aylarında hayvanlarda enfeksiyon tespit edildi.

Daha çok sığırlarda olmak üzere koyun ve keçi gibi hayvanlarda da görülen Shamonda virüsünün belirtileri arasında ishal, halsizlik ve ateş bulunuyor.