Düzce'nin Gümüşova ilçesinde hayvanlarını otlatmak için meraya giden Yaşar Kandemir (65), evine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki ormanda ölü bulundu.
Yongalık köyünde yaşayan Kandemir, dün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evden çıktı. Akşam hayvanları köye döndü ancak Kandemir eve gelmedi.
Ailesinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, komando ve AFAD koordinesinde 46 kişilik arama kurtarma ekibi sevk edildi. Dron ve iz takip köpeğinin de kullanıldığı aramalarda Kandemir, gece saatlerinde ormanda hareketsiz halde bulundu.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde Kandemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.