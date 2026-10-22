Siirt'in Şirvan ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 28 yaşındaki Hamza Talo, meradaki hayvanlarına bakmak için evden ayrıldıktan sonra arazide silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Talo, dün sabah saatlerinde evinden çıktı. Gece eve dönmemesi üzerine kendisinden haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgede arama çalışması başlatıldı. Aramalara AFAD'ın 1 müdahale aracı ve 4 arama-kurtarma drone ekibi, emniyetten 8 personel, UMKE'den 3 personel ve 1 araç ile Şirvan itfaiyesinden 10 personel katıldı. Talo'nun yakınları ve gönüllü köy korucularından oluşan yaklaşık 40 kişi de çalışmalara destek verdi. İl Jandarma Komutanlığının arama köpeği de aramalarda kullanıldı. Talo'nun cansız bedeni, sabah saatlerinde ilçe merkezinin yaklaşık 8 kilometre güneyindeki arazide bulundu. Ateşli silahla vurulduğu belirtilen Talo'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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