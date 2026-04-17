Alman ve Arjantinli bilim insanlarından oluşan araştırma grubu, keşfedilen bu yeni türe "Bicharracosaurus dionidei" adını verdi. Keşif, özellikle Güney Yarımküre’deki sauropod (uzun boyunlu dinozor) evrimine dair eksik halkaları tamamlaması bakımından bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.

İSMİ KAŞİFİNDEN VE BOYUTUNDAN GELİYOR

Dinozorun tür adı, kalıntıları tesadüfen bulan çoban Dionide Mesa’nın onuruna verildi. Cins adı olan "Bicharraco" ise İspanyolca'da "büyük hayvan" anlamını taşıyor. Fosil kalıntıları, detaylı inceleme ve koruma çalışmaları için Egidio Feruglio Paleontoloji Müzesi’ne nakledildi.

HEM AFRİKA HEM KUZEY AMERİKA TÜRLERİYLE BENZERLİK GÖSTERİYOR

Yapılan kazılarda; 30'dan fazla boyun, göğüs ve kuyruk omuru ile kaburga ve leğen kemiği parçaları gün yüzüne çıkarıldı. İncelemeler, bu yetişkin bireyin Tanzanya'da bulunan Giraffatitan ile benzerlikler taşıdığını, ancak omurga yapısı bakımından Kuzey Amerika'daki Diplodocus türüne yakın özellikler sergilediğini ortaya koydu.

GÜNEY YARIMKÜRE EVRİMİ İÇİN KRİTİK KEŞİF

Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi’nden Alexandra Reutter, bu bulgunun Güney Amerika’da Jura dönemine ait ilk brachiosaurid keşfi olabileceğine dikkat çekti. Şimdiye kadar Geç Jura sauropodlarına dair bilgilerin büyük oranda Kuzey Yarımküre kaynaklı olduğunu belirten Araştırma Başkanı Oliver Rauhut, bu keşfin güney kıtası Gondwana'daki dinozor gelişimi anlayışını kökten değiştireceğini vurguladı.