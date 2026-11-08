Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Yongalık köyünde yaşayan 65 yaşındaki Yaşar Kandemir, hayvanlarını otlatmak için gittiği meradan dönmedi. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasının ardından arama çalışması başlatıldı.
Bölgeye jandarma, komando ve AFAD koordinesinde 46 arama kurtarma ekibi sevk edildi. Dron ve iz takip köpeği desteğiyle arama yapan ekipler, Kandemir'i evine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki ağaçlık alanda hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekipleri, Kandemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kandemir'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.