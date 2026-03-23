Hayvanseverlerden oluşan bir grup, barınaktaki köpeklerin durumunu yerinde görmek için merkeze gitti. Barınağa giren hayvanseverler, çok sayıda yavru köpeğin yaşamını yitirdiğini ve bazı köpeklerin boyun bölgelerinde derin yaralar bulunduğunu gözlemledi. Görüntüler kayıt altına alınırken, sosyal medyada paylaşılması sonrası olay kamuoyunda büyük tepki çekti.

Valilikten Açıklama

Burdur Valiliği, iddiaların tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla gerekli inceleme ve idari soruşturmanın derhal başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, tespit edilecek sorumlular hakkında idari ve hukuki işlemlerin titizlikle uygulanacağı belirtilirken, hayvan sağlığı ve refahının öncelikli olduğu vurgulandı. Sürecin ilgili kurumlar tarafından hassasiyetle takip edildiği kaydedildi.

Belediye Soruşturması

Bucak Belediyesi de yazılı açıklamayla gelişmeye tepki gösterdi. Açıklamada, olayın üzüntüyle karşılandığı ve yaşananların aydınlatılması için gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtildi. İlk incelemeler sonucunda ihmali bulunduğu değerlendirilen personel hakkında idari işlem başlatıldığı duyuruldu.

Ebru Başarır Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile bağlantılı olarak Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki sorumlu personel hakkında idari soruşturma açıldığı ifade edilirken, soruşturmanın sağlıklı ve etkin yürütülebilmesi için ilgili personelin görevlerinden alındığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gerekli idari ve hukuki işlemlerin kararlılıkla uygulanacağı vurgulandı.