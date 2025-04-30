Uzun süredir ekranlardan uzak olan Hazal Filiz Küçükköse, ünlü bir markanın New York'ta düzenlenen lansmanında yer aldı.
Küçükköse, davette oyuncu Sydney Sweeney ve Maxim dergisi tarafından 'dünyanın en seksi kadını' ilan edilen model Emily Ratajkowski ile bir araya geldi.
37 yaşındaki oyuncu o ana ait bir kareyi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Hazal Filiz Küçükköse'nin Amerikalı iki ismin yanında verdiği poz kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Küçükköse'nin güzelliğine ve duruşuna övgü dolu yorumlar yağdı.
BİRÇOK DİZİDE ROL ALDI
Hazal Filiz Küçükköse, daha önce 'Deniz Yıldızı', 'Beni Affet', 'Günahkar', 'Kara Sevda', 'Rüya', 'Zemheri' ve 'Mehmet Bir Cihan Fatihi' gibi dizilerde rol aldı.
Ünlü isim, son olarak 'Üvey Anne' adlı yapımda boy gösterdi.