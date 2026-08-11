HAZAL'IN BODRUM KEYFİ
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yaz sezonunun yoğunluğunun ardından soluğu Bodrum’da alan Hazal Filiz Küçükköse, gününü deniz ve güneş eşliğinde geçirdi. Plajda objektiflere takılan oyuncu, Ege’nin serin sularında yüzdükten sonra şezlonguna geçerek dinlenmeyi tercih etti.
SEZONUN YORGUNLUĞUNU BODRUM’DA ATIYOR
38 yaşındaki Hazal Filiz Küçükköse, tatil için Bodrum’u tercih etti. Renkli bir mayokini giyen oyuncu, gün boyunca plajda vakit geçirdi.
Küçükköse, tatilinin büyük bölümünü denizde geçirdi. Bir süre Ege’nin serin sularında yüzen oyuncu, ardından duş alarak plajdaki yerine döndü.
ŞEZLONGDA TELEFON KEYFİ
Deniz keyfinin ardından şezlonguna geçen Hazal Filiz Küçükköse, bir süre güneşlendi. Oyuncunun bu sırada telefonuyla ilgilendiği görüldü.
Sakin bir gün geçiren Küçükköse, tatilin tadını çıkarırken objektiflere de renkli görüntüler verdi.
FİT GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKTİ
Yaz tatiline devam eden oyuncu, plajdaki fit görüntüsüyle de dikkat çekti. Hazal Filiz Küçükköse’nin Bodrum’daki deniz ve güneş keyfi objektiflere böyle yansıdı.
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