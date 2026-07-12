Oyuncu Hazal Kaya, ailesiyle birlikte Amsterdam'a taşınma kararı aldıklarını açıkladı. Hollanda'da uluslararası projelere odaklanacak yeni bir şirket kurduklarını söyleyen Kaya, bundan sonraki süreçte Türkiye ile Amsterdam arasında gidip geleceklerini ifade etti.

''YARI YARIYA BİR HAYAT OLACAK''

Yeni yaşam planına ilişkin konuşan Hazal Kaya, "Yarı yarıya bir hayat olacak. Orada da bir şirketimiz var artık. Uluslararası işler yapmayı hayal ettiğimiz bir şirket kurduk orada. Gideceğiz geleceğiz. İsmini ben kurdum" dedi.

ÇOCUKLARINDAN ÇOK UZAK KALMAK İSTEMİYOR

Oyuncunun açıklamaları, kariyerini yurt dışına taşımaya hazırlandığı şeklinde yorumlandı. Amsterdam merkezli şirket aracılığıyla uluslararası projelerde yer almayı hedefleyen Kaya, Türkiye'den tamamen ayrılmayacağını da sözlerine ekledi.

Ana akım projelerde yer almaya devam edeceğinin mesajını veren Hazal Kaya, "Çocuklarımdan çok uzak kalmadığım sürece ana akımdan uzak değilim" ifadelerini kullandı.