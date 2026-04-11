Uzun süredir ekranların tanınan isimlerinden biri olan Hazal Kaya, bu kez oyunculuk projeleri yerine yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Genç yaşta tanınmanın getirdiği zorluklara değinen oyuncu, yıllar boyunca kendine dışarıdan baktığını ve kendini kabullenme sürecinin düşündüğünden daha uzun sürdüğünü ifade etti. “Kendime harcadım” sözleri ise kısa sürede sosyal medyada öne çıktı.

Sosyal medyanın da etkisiyle sürekli eleştirilere maruz kaldığını belirten Kaya, bu sürecin kendisi üzerindeki etkisini ilk kez bu kadar açık bir şekilde dile getirdi.

"GAYRİMENKUL ZENGİNİ OLURDUM"

Açıklamalarında kişisel sürecine de değinen oyuncu, uzun süre kendini anlamaya ve kabul etmeye çalıştığını söyledi. Kendini sevme ve kabul etme sürecinin kendisi için oldukça zor geçtiğini belirten oyuncu, bu süreçte terapi, enerji çalışmaları ve benzeri alanlara ciddi harcamalar yaptığını, hatta bu parayla gayrimenkul zengini olabileceğini ifade etti.

Tüm bu harcamaları kendini anlamaya ve kabullenmeye ayırdığını söyleyen Kaya, genç yaşlardan itibaren hakkında pek çok yorum yapıldığını ve bunun kendisini zorladığını dile getirdi.

Uzun süre kendine dışarıdan bakarak yaşadığını, kendi mutluluğunu ve iyi olup olmadığını sorgulamadığını belirten oyuncu, ancak son üç yıldır kendine dönüp bakmaya başladığını ve bunun kendisine iyi geldiğini fark ettiğini söyledi. Artık kendini olduğu gibi kabul ettiğini ve insanların bunu isteyip istememekte özgür olduğunu ifade etti.