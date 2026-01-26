Oyuncu Hazal Kaya son günlerde kameralara yansıyan anlarıyla sosyal medyada çok konuşuldu.

Geçenlerde Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen Joy Awards 2026 gecesinde Meryem Uzerli ile karşılaşan Kaya meslektaşının güzelliğini "Yaşlan artık be kadın!" diyerek övmüştü.

Hafta sonu da sahnesini izlemeye gittiği Gülşen'in elini öpüp başına koymuştu.

Hazal Kaya hem Meryem Uzerli hem de Gülşen'e yaptığı sevgi gösterilerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından Instagram'da açıklama yaptı.

"SİZ BENİM HER DAVRANIŞ BOZUKLUĞUMU ÇEKMEYE YEMİN Mİ ETTİNİZ?"

Oyuncu, "Ya siz benim her davranış bozukluğumu görüntülemeye yemin mi ettiniz? İyi ki Tarkan'la tanışmadım bu arada... Ne yapacağımı kim bilirdi, o zaman ben bilemem çünkü" ifadelerini kullandı.