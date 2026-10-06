Oyuncu Hazal Kaya, 12 yıldır hayatının bir parçası olan köpeği Murphy'nin ölümüyle büyük bir üzüntü yaşadı. Can dostunu kaybettiğini sosyal medya hesabından paylaşan Kaya, birlikte geçirdikleri yılları ve Murphy'nin hayatındaki yerini anlattı.

Kaya'nın uzun veda mesajında Murphy'nin son anlarına ilişkin anlattıkları ve ona duyduğu özlem dikkat çekti.

“MURPHY CANIM GİTTİ. ANİDEN”

Hazal Kaya, paylaşımına “Murphy canım gitti. Aniden” sözleriyle başladı. Murphy'nin kendilerini yerleştirdiğini, evi kontrol ettiğini ve ardından gittiğini anlatan oyuncu, yaşadığı acıyı şu sözlerle ifade etti:

“Bizi yerleştirdi, evi kontrol etti, kendince emin oldu sanki burada iyi olacağımızdan. Ve gitti.”

Kaya, Murphy'yi son kez gezdirdiği sokakta bulunan cam kırıklarına takıldığını da anlattı.

“Ödüm kopmuştu Murphy camlara basmasın diye. Oğlum gitti, camlar aynı yerde duruyor. Bence haksızlık.” diyerek yaşadığı acıyı dile getirdi.

“BİRLİKTE GEÇİRDİĞİMİZ 12 YILI DÜŞÜNÜYORUM”

Murphy'nin uzun uzun uzaklara dalmasıyla meşhur olduğunu söyleyen Kaya, can dostunun ne düşündüğünü hep merak ettiklerini belirtti.

Oyuncu, bir bankta oturup Murphy ile geçirdiği 12 yılı düşündüğünü ifade ederek ona şu sözlerle veda etti:

“Evimizin beyefendisi, nazik koruyucusu; anlayışın, sevgin, küçük öpücüklerin, kocaman kalbin için teşekkür ederim.”

“SENİNLE YAŞAMAK ÇOK GÜZELDİ”

Hazal Kaya, veda mesajının sonunda Murphy'ye duyduğu sevgiyi ve özlemi dile getirdi.

“Bitmeyecek bir hasret daha bize… Sherlock'u da öp görürsen. Seninle yaşamak çok güzeldi. Seni çok seviyorum canım oğlum…” ifadelerini kullandı.