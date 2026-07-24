AHBAP soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan ünlü isimler ve gazetecilerin ifade işlemleri sürüyor. Son olarak savcılık tarafından Oyuncu Hazal Kaya, gazeteci Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses, komedyen Şahan Gökbakar ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı.

'TANIŞIKLIĞIMIZ YOKTUR' DEDİ

Hazal Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı. Kaya ifadesinde şunları söyledi:

"- Haluk Levent'i 2020 yılında kendisi SMA'lı çocuklar hakkında yaptığı yardım faaliyetlerine ilişkin ben de aynı şekilde yardım faaliyetlerinde bulunmam sebebi ile bana telefonla ulaştı." diyerek konuşan Kaya, Levent'in kendisine benzer yönlerdeki faaliyetlerinden bahsettiğini ancak somut bir yardım talebinde bulunmadığını dile getirdi.

- Bu telefon görüşmesinden sonra Levent ile hiçbir şekilde görüşmediğini ifade eden Kaya, "Bu nedenle bir tanışıklığımız bulunmamaktadır." dedi.

- 6 Şubat depremlerinde yardımda bulunmak istediğinden bahseden Kaya, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"- Babala TV'nin canlı yayınını gördüğümde kendim yayına katılmak amacıyla yayının yapıldığı ofise gittim. Buraya gitmem konusunda herhangi birinin çağrısı veya yönlendirmesi olmadı. Oradaki beyanlarımız ve sonrasındaki süreçte şahsi sosyal medya hesaplarımdan yaptığım paylaşımlar tamamen depremden zarar görmüş insanlara yardımcı olmak kastıylaydı. O dönemde hamile olduğum için çok duygusaldım zaten çok kısa bir süre sonra 11 Şubat tarihinde doğum yaptım ve sonraki süreçte bu tür etkinlik veya bir yayına katılımım söz konusu olmadı.

"120 BİN LİRA BAĞIŞLADIM"

"- Depremde birçok hamile kadın veya çocuk da etkilendiği için özellikle kendimi yardım etmek zorunda hissettim. Bu sebeple elimden geldiğince yardımlarda bulundum. AHBAP'a şahsen 120 bin TL bağış ben de yaptım. Yaptığımız bağışların bu şekilde Haluk Levent tarafından suistimal edilmesi sebebiyle ben de mağdurum. Güvenimizin bu şekilde zedelenmesi nedeniyle çok üzgünüm. Yaptığım bağışın nereye gittiğini öğrenmek istiyorum. Bu yönde ben de şikayet hakkımı gerekli olursa kullanacağım.

- Bu süreçte sadece AHBAP ve Babala TV'ye yönelik paylaşımların olmadı. Göçük altında kalan veya acil yardıma ihtiyacı olan insanların çağrılarına ilişkin de AFAD'ı etiketleyerek yine aynı şekilde sosyal medya hesaplarımdan paylaşımlarım oldu. AHBAP Derneği'nin o süreçte kullanacağı çadırları Kızılay'dan temin etmesi veya çeşitli kamu görevlilerinden destek içeren açıklamalar paylaşması bizde de o dönem bir güven duygusu oluşturmuştu ama geldiğimiz noktada bu duygumuzun ve bizim kamuoyu nezdinde bilinirliğimizin kullanılarak insanlardan bağış toplanmaya çalışılmasını topluma yapılan bir kötülük olarak değerlendiriyorum.

- Basından öğrendiğim kadarıyla savunmasında dayandığı hususları korkunç bir şey olarak buluyorum. Hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Benim de aralarında bulunduğum binlerce insanın iyi duygularının suistimal ederek yaptığımız bağışları bahis ve kumarda harcaması alçakça bir harekettir."

"ŞAHSİ TANIŞIKLIĞIM OLMADI"

Gürses de ifadesinde 2023 yılı Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaşandığı dönemde işsiz olduğundan bahsedip deprem nedeniyle ekranlarda bulunmadığından, sadece birkaç Youtube yayına katıldığından bahsetti.

"- Sosyal medya paylaşımlarında genel olarak o dönem yoğun bağış toplayan Ahbap Derneği'nin ve birlikte çağrı yayınları yapan Babala TV organizasyonunun denetlenmesini önerdiğini sözlerine ekleyen Gürses, "Benim Haluk Levent ile herhangi bir şahsi tanışıklığım yoktur. Deprem öncesinde kendisi ile ilgili röportaj, özel haber dahil hiçbir çalışmam olmadı. Yalnızca depremin 3. yıldönümünde Hatay'dan direkt bağlantı ile canlı yayına konuk almıştık." dedi."

Levent'in ofis sandalyesinde "lakayit" bir tavır ile depremzedelerden bahsettiğini öne süren Gürses, ifadesine şöyle devam etti:

"- Kendisinin deprem acılarını yaşayan insanların yanındaki hal ve hareketlerini yanlış bulduğumu rejideki arkadaşlarıma iletmiştim. Bu yayın deprem bölgesinde geçen zaman içerisindeki durumu değerlendirdiğimiz ve vaatleri sorguladığımız bir içerikte idi. Bu yayında müteahhiti kaçan projelerde mağdur olan 2 depremzede avukatı konuk alıp durumun vahametini anlatmıştım. Buradan da deprem sonrası verilen sözlerin peşinde olduğumu görebilirsiniz.

- Hiçbir zaman yayınlarına katılıp kendileri için yardım istemedim. Eğer ben ve benim gibi diğer toplumun önünde bulunan kişilerin itibarını kullanarak bağış toplandı ise buna ilişkin tespitlerin ortaya çıkması ile bizzat şikayetçi olacağım. Çünkü iletişim ve koordinasyonsuzluk nedeniyle ortaya çıkan ihtiyacın kötü niyetli olarak kullanılması en hafif tabirle vicdansızlıktır.

-Deprem döneminde toplumda var olan görüş ayrılıkları nedeni ile farklı yerlere yardım iradesi mevcuttu. İnsanlar bazı derneklere güvenmeyip bazı derneklere daha çok itimat ediyordu. Ben yoğun bağış aldığını düşündüğüm Ahbap' ın bağımsız organ tarafından denetlenmesi çağrısını yaptım. Tweetlerimde yalnızca Ahbap ve Babala' yı düzeltmeye çalışıp ön plana çıkardığım yönündeki tespitlere katılmıyorum. Ben AFAD' a, Kızılay' a ve diğer sivil toplum kuruluşlarına eşit mesafede idim. Devlet ve hükümet ayrımını bilirim.

-Devlet kurumlarına her zaman saygı duyar, işlerini yapmaları için gerekli desteği sağlarım. Ancak Kızılay bir devlet kurumu değildir. Tıpkı Ahbap'ın denetlenmesi gerektiği gibi Kızılay da denetlenmelidir. Deprem döneminde vatandaşlarda Kızılay'ın çadır satması ile alakalı tereddütle oluşmuştu.

- Ben tamamen şeffaflığa olan inancım nedeni ile çağrı yaptım. Bu denli büyük bir travma içerisinde iken bunu düşündülerse yazıklar olsun. Türk yargısı geçen 3 sene içerisinde durumu somut olarak belirleyecek verilere sahiptir. Haluk Levent sürekli kamu görevlileriyle ve sahada fotoğraflar vererek insanların kafalarını karıştırdı. Ben özür dilemeyi gerektirecek bir şey yapmadım."

FATİH ALTAYLI: VERDİĞİM DESTEK İÇİN ÜZGÜNÜM

Gürses'in ardından adliyeye gelen isim, Fatih Altaylı oldu. Altaylı, ifadesinde Haluk Levent'le ilk kez 2021 yılında yaptığı bir program vesilesiyle tanıştığını, kendisini daha önceden kamuoyundaki kimliğiyle bildiğini anlattı:

“Bende olumsuz bir intibası bulunmaktaydı. Kendisini kumarbaz, dolandırıcılıktan hapse girmiş bir adam olarak bilirdim. Açıkçası kendisine çok güvenmezdim.”

Altaylı, Levent ve AHBAP Derneği'ne yönelik algısının 2020 yılındaki orman yangınları sırasında değişmeye başladığını söyledi. Derneğin helikopter ve uçak kiralayarak yangın söndürme faaliyetlerine katıldığını hatırlatan Altaylı, bu çalışmaların hem kendisinde hem de kamuoyunda derneğe karşı sempati oluşturduğunu belirtti.

6 Şubat 2023'teki deprem felaketinden sonra da bu güven ortamının devam ettiğini söyleyen Altaylı, kendi şüpheleri sürmesine rağmen AHBAP hakkında olumlu söylemlerde bulunmuş olabileceğini söyledi.

“SÜT GİBİ LEKESİZ GÖRÜNMEK ZORUNDASIN”

Altaylı, Haluk Levent’in geçmişi nedeniyle derneğin çok sıkı biçimde denetlenmesi gerektiğini savunduğunu da ifadesine ekledi.

Bu konuda “Haluk, çuvallamamalısın; süt gibi lekesiz görünmek zorundasın” anlamına gelen yazılar kaleme aldığını belirten Altaylı, Levent’in kendisiyle irtibatını kestiğini, telefonlarına cevap vermediğini ileri sürdü.

Buna rağmen derneğin bağımsız kuruluşlarca denetlenmesi gerektiğini her platformda dile getirmeyi sürdürdüğünü savundu.

Altaylı’nın ifadesine göre Levent, daha sonra kendisine gönderdiği mesajda denetim geçirdiklerini ve kuruşu kuruşuna hesap vereceğini söyledi.

“ÇOK HAKLISIN ABİM”

Fatih Altaylı, birkaç ay önce AHBAP’ın hesap vermediğine ilişkin yeni bir yazı kaleme aldığını anlattı.

İnternet sitesinde mali tabloların açıklanmadığını belirten Altaylı, derneğin uluslararası denetim kuruluşları tarafından incelenmesi gerektiğini yazdığını ve İçişleri Bakanlığı'nı göreve çağırdığını söyledi.

Altaylı, bu yazının ardından Haluk Levent'in kendisine şu mesajı attığını belirtti:

“Çok çok haklısın abim. Yaklaşık 10 ay önce denetim geçirmiştik. Düzenli denetleniyoruz. Denetim sonrası canlı yayınlarda tek tek kuruşuna kadar hesap vereceğim. Sözüm söz.”

Altaylı’nın, “Kumarbaz ve mali suçlarla anılan biri olduğunu biliyordum”, “Yardımların yerine ulaşıp ulaşmadığını araştırmadım” ve “Hak etmediği desteği vermişim” şeklindeki sözleri dikkati çekti.

Savcılıkta verdiği ifadede, AHBAP Derneği'nin depremzedelere yönelik yardım faaliyetlerine ilişkin haber yaptığını anlatan Çakır, söz konusu haberi deprem bölgesindeki meslektaşlarından aldığı bilgiler doğrultusunda hazırladığını söyledi.

Çakır, herhangi bir şekilde yardım kampanyasında para toplanmasına aracılık etmediğini belirterek, "O dönem depremin oluşturduğu üzüntü ve deprem bölgesinde bulunan meslektaşlarımızın aktardığı bilgiler nedeniyle bu haberi yaptım" ifadelerini kullandı.

Kendisinin ve ailesinin AHBAP Derneği'ne deprem bölgesine gönderilmek üzere küçük miktarda bağış yaptığını dile getiren Çakır, Haluk Levent ile hiçbir zaman bir araya gelmediğini ve herhangi bir organizasyonda bulunmadığını kaydetti.

"HERHANGİ BİR KAZANÇ SAĞLAMADIM"

41 yıldır gazetecilik yaptığını ifade eden Çakır, AHBAP üzerinden herhangi bir popülerlik veya maddi kazanç elde etmediğini savundu. Çakır, derneğin yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaşıp ulaşmadığını denetleme imkanının bulunmadığını belirterek, devlet kurumlarına yönelik herhangi bir güvensizlik çağrısı yapmadığını söyledi.

Çakır, deprem bölgesine gitmediğini ancak bölgede bulunan gazetecilerden düzenli olarak bilgi aldığını belirterek, haberini gazetecilik sorumluluğu kapsamında hazırladığını ifade etti.

Soruşturma sürecinde AHBAP Derneği'ne yönelik iddiaları öğrendiğini belirten Çakır, yaşananlardan üzüntü duyduğunu ve sorumluların hukuk önünde cezalandırılmasını istediğini dile getirdi.

GÖKBAKAR VE LEVENT ARASINDA ÇADIR TARTIŞMASI YAŞANMIŞTI

Depremlerin ardından AHBAP'ın Kızılay'dan çadır satın alması kamuoyunda tartışma konusu olmuş, oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar ile Haluk Levent arasında sosyal medya üzerinden karşılıklı açıklamalar yapılmıştı.

Levent, AHBAP'ın Kızılay'dan 2 bin 50 çadır satın aldığını açıklarken, çadırların fiyatının özelliklerine göre değiştiğini savunmuştu. Gökbakar ise sosyal medya paylaşımında çadırların satın alma fiyatlarını gündeme getirerek Levent'e eleştiriler yöneltmişti.

Levent ise söz konusu çadırların tam korunaklı ve sıcak tutan özelliklere sahip olduğunu belirterek, fiyat farkının çadırların niteliğinden kaynaklandığını ifade etmişti.