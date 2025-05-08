Dizi ve film sektöründe tekelleşme iddiaları ile hedef gösterilen menajer Ayşe Barım, ilerleyen süreçte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı Gezi Parkı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
Hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 30 yıl hapis cezası istenen Barım'ın şirketi ID İletişim'de yeni ayrılıklar yaşandı.
HAZAL KAYA VE ALİ ATAY ŞİRKETTEN AYRILDI
Menajerlik şirketinin internet sitesinde yer alan oyuncu portföyünde güncellemelere gidilirken, Ali Atay ve Hazal Kaya çiftinin listeden kaldırıldığı öğrenildi. Şirket, sosyal medya hesapları üzerinden de Atay ve Kaya'yı takipten çıkardı.