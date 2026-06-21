Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Hazal Kaya ile Ali Atay'ın yurt dışına taşınmaya hazırlandığı iddia edildi. 2019 yılında evlenen ve iki çocuk sahibi olan çiftin yeni adresinin Amsterdam olacağı konuşuluyor.

Kulislerde yer alan bilgilere göre Ali Atay'ın uzun süredir planladığı yurt dışı projeleri ve şirket açma hedefleri nedeniyle ailece Hollanda'ya taşınma kararı aldığı öne sürüldü.

YENİ HAYATLARINI AMSTERDAM'DA KURACAKLAR

Oyunculuk kariyerlerinin yanı sıra farklı projelere de yatırım yapan çiftin, önümüzdeki dönemde yaşamlarının önemli bir bölümünü Amsterdam'da geçirmesi bekleniyor.

Henüz çift tarafından resmi bir açıklama yapılmazken, taşınma iddiası magazin kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

TAŞINMAK ONLARA YABANCI DEĞİL

Hazal Kaya ve Ali Atay'ın Amsterdam planının geçici mi yoksa uzun süreli mi olacağı şimdilik belirsiz. Oyunculuk kariyerleri nedeniyle Türkiye'deki projelerinin devam etmesi beklenen çiftin, yeni hayatlarını iki ülke arasında kurabileceği konuşuluyor. Ünlü çiftin geçmişteki taşınma maceraları da yeniden gündeme geldi.



Hazal Kaya ve Ali Atay daha önce de sık sık ev değişiklikleriyle gündeme gelmişti.

Ünlü çift, 2019 yılında Zekeriyaköy'deki villalarına taşınmış, ardından farklı nedenlerle birkaç kez ev değiştirmişti. Hazal Kaya'nın o dönem yeni evleriyle ilgili yaptığı açıklamalar da uzun süre konuşulmuştu. Bir yılda 3 kez ev taşımıştı.







AYVALIK'A DA YATIRIM YAPMIŞLARDI

Çift, yalnızca İstanbul'daki yaşamlarıyla değil gayrimenkul yatırımlarıyla da dikkat çekmişti. Daha önce Ayvalık'ta yazlık satın alan Hazal Kaya ve Ali Atay, kazançlarını taşınmaz yatırımlarına yönlendiren ünlü isimler arasında gösterilmişti. O dönem çıkan haberlerde; kızları Süreyya Leyla'yı kucaklarına almak için gün sayan çiftin setlerden kazandıklarını gayrimenkule yatırmaya başladığı ifadeleri yer almıştı. Bebek odası için oğulları Fikret Ali'nin doğumu öncesinde Zekeriyaköy'e taşınan ve yeni evlerine 4 milyon TL'lik bütçe ayıran Hazal Kaya ile Ali Atay, Ayvalık'ta özel bir site içerisinde 5 milyon TL'ye yazlık almıştı.

LEYLA THE BAND COŞKUSU

Öte yandan Ali Atay'ın yıllar sonra yeniden bir araya getirdiği Leyla The Band da son günlerde adından söz ettiriyor. Grubun konserine binlerce kişi katılırken, Hazal Kaya'nın eşi için yaptığı duygusal paylaşım sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Kaya, konser sonrası yayımladığı mesajında eşi Ali Atay'a teşekkür ederek, sahnede eşini ve oğlunu, kucağında ise kızını izlediği anların kendisi için unutulmaz olduğunu dile getirmişti.