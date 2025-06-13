Genç oyuncu Yezdan Kayacan, Kastamonu'da yaşadığı apartmanın 13'üncü katından düşerek yaşamını yitirdi.
Kayacan'ın nadir bir bağışıklık sistemi hastalığıyla mücadele ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sanat camiası Yezdan Kayacan'ın ani ölümüyle sarsıldı.
"BANA SEN SAHİP ÇIKMIŞTIN"
Oyuncu Hazal Kaya çocukluk arkadaşının vefatı ile duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:
"Gözümün önüne 9 yaşın geliyor. Okula sonradan gelmiştim, kocaman gülümsemenle bana sen sahip çıkmıştın. O güzel ruhun sığmadı buraya, haklısın belki... Ah canım... Huzurla uyu..."