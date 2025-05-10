Dijital müzik platformu Spotify’ın Türkiye’deki içerik politikaları ve yerli sanatçılara yaklaşımı, müzik camiasında yeniden tartışma konusu oldu. Oyuncu ve müzisyen Oğuzhan Koç’un sosyal medya üzerinden yaptığı eleştiriler, sektörde bir süredir dillendirilen memnuniyetsizliği gün yüzüne çıkardı.

X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda Spotify Türkiye’yi doğrudan etiketleyen Koç, müzik listelerinin adil oluşturulmadığını ve yerli sanatçıların yeterince desteklenmediğini dile getirdi. Koç, “Yeni bir şeyler yapıyoruz, yapmamışız sayıyorsunuz... Sanatçı için muhatap arıyoruz, yok!” diyerek sektördeki belirsizliği sert sözlerle eleştirdi.

Koç, “Sene 2025, gökyüzünde bir müzik tanrısına şarkı sunup ‘umarız beğenir’ deyip bekliyoruz sanki…” diyerek, üretken sanatçıların belirsizlik içinde bırakıldığını savundu. “Bu ülkenin müziğini iyiye götürmek istiyorsanız, nitelikli ve istikrarla üretim yapan müzisyenleri de destekleyin” çağrısında bulundu.

HAZAL SUBVAŞI DA SES ÇIKARDI

Oğuzhan Koç’un sevgilisi, oyuncu Hazal Subaşı da sosyal medya üzerinden destek verdi. “Milyon tane problem var, kimsenin umurunda değil” diyen Subaşı, platformun sektörü etkileyen küçük ama etkili karar mekanizmalarına dikkat çekti.

Spotify Türkiye’nin temsil ve iletişim eksikliğini vurgulayan Subaşı, bu yapının yerli sanatçılarla sağlıklı bir ilişki kuramadığını ima etti.