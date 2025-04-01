'İnci Taneleri' dizisinde 'Dilber'i canlandıran Hazar Ergüçlü, hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer alıyor.

"ÇOK SEVİYORUZ BİRBİRİMİZİ"

Bir yıldır Dj Artz lakabı ile tanınan Efe Çelik ile aşk yaşayan Ergüçlü, geçen günlerde muabirlerin "Evliliğe bakış açınız nasıl?" sorusuna "Evlilik doğru kişiyle kesinlikle olabilir gözüyle bakıyorum" diye cevap vermişti.

"Efe Çelik doğru isim mi?" sorusu üzerine de "Bence doğru" demiş ve eklemişti: "Çok centilmen bir insan. Çok emek veriyoruz, çok seviyoruz birbirimizi. Birbirimize karşı çok özenli davranıyoruz."

AİLESİ İLE TANIŞTIRACAK

Ergüçlü, önceki akşam ise İstanbul Havalimanı'nda memleketi Kıbrıs'a giderken görüntülendi. Aşıklar "İyi bayramlar" diyerek soruları cevapsız bıraktı.

Ergüçlü sevgilisini Kıbrıs'ta yaşayan ailesi ile tanıştıracak.