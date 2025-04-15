Muğla’nın Bodrum ilçesinde göl manzaralı hazine arazisini kapatarak lüks villa yapan kişiye giden yıkım ekipleri zor anlar yaşadı. 8 yıldır kaçak villayı kullanan kişi binayı terk etmeyip birde yatalak annesi yıkım ekiplerine direnince yıkım saatlerce yapılamadı.

Gölbaşı Mahallesi’nde hazineye ait 5 dönüm araziyi 2017 yılında işgal ederek üç katlı lüks villa yapan ve bahçesine zeytin ağaçları diken Serdar Yaltırık (65) için Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi kaçak ve ruhsatsız yapısı için bugün yıkım ekipleri, jandarma ve zabıta eşliğinde villaya geldi.

"BANA TEBLİGAT YAPILMADI" DEDİ

Yııkım ekiplerini görünce şok olan Serdar Yaltırık basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Bana yıkım için herhangi bir tebligat yapmıştı, yasal haklarımı kullanacağım” dedi. Yaltırık’ın yakınları villanın yoluna vidanjör kamyonu çekerek ekiplerin içire girmesini engellemeye çalıştı.

YATALAK ANNESİYLE YIKIM EKİBİNE DİRENDİ

Jandarmanın müdahalesi ile villaya giren ekipler evi boşaltmaya başladı. Bu kezde Yaltırık yatağa bağımlı 87 yaşındaki annesi Birsen Yaltırık binayı terk etmemek için sağlık ekipleri, jandarma, zabıta ve yıkımı ekibine direndi. Yıkım ekipleri evi boşaltmaya başladı. Ancak Birsen Yaltırık evden tahliye edilmek istemeyince ekipler yıkımı gerçekleştiremedi..

Bodrum Belediyesi tarafından yıkım kararı verilen Yaltırık’a yaklaşık 100 bin TL: civarında idari para cezası kesildiği ve hazine arazisi üzerindeki kaçak yapının yıkılması için tüm yasal prosedürün tamamlanarak Yaltıırk7a iki ay önceden yıkım kararının tebliğ edildiği açıklandı.

Hazine arazisi üzerindeki kaçak villa önünde ekiplerin ve jandarmanın yıkım için yatağa bağımlı hastanın rızası ile evi terk etmesi bekleniyor