Ekonomi yönetiminin başına geçtiği günden bu yana kayıt dışı ile mücadele vurgusu yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, yasadışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erkan Kork’un şirketleriyle aynı organizasyonda yer aldığı ortaya çıktı.

FORUM SIRASINDA MASAK'IN RAPORU VAR

Kork’un sahibi olduğu BankPozitif ve PayFix, 2023 ve 2024 yıllarında Türk-Arap Ekonomi Forumu’nun sponsorları arasında yer aldı. Üstelik bu süreçte Kork hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan bir rapor da bulunuyordu.

2023 VE 2024'TE FORUMUN SPONSORLARINDAN

2023 yılında İstanbul’da düzenlenen 14. Türk-Arap Ekonomi Forumu, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yatırım Ofisi ve TOBB’un desteğiyle gerçekleşti. Forumda, Bakan Mehmet Şimşek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu da konuşmacı olarak yer aldı. Ancak etkinliğin sponsorları arasında, geçtiğimiz günlerde yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Erkan Kork’un sahibi olduğu BankPozitif ve PayFix de vardı.

BankPozitif ve PayFix'in sahibi Erhan Kork 2024'teki 15. Türk-Arap Ekonomi Forumu'nda

KORK'UN ADI 2021'DE YASA DIŞI BAHİSE KARIŞMIŞ

Kork’un adı 2021 yılında yasa dışı bahis soruşturmasına karışmış, 2023’te MASAK tarafından hakkında rapor hazırlanmış ve 2024’te hakkında iddianame düzenlenmişti. Tüm bu sürece rağmen Kork, 2024 yılında düzenlenen Türk-Arap Ekonomi Forumu’na bizzat katıldı.

BANKPOZİTİF'E TAS ÖZEL ÖDÜLÜ VERİLDİ

Üstelik, devletin resmi yatırım organlarının desteklediği bu etkinlikte BankPozitif’e TAF Özel Ödülü de verildi. Ödülü, BankPozitif adına Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Turan ve Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam aldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN SİTESİNDEKİ HABER BÜLTENİ

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Yatırım Ofisi'nin resmi internet sitesinde 8 Kasım 2023 tarihli bültende yazanlar şu şekilde:

"​​​14. Türk-Arap Ekonomi Forumu (TAF), “İş Birliğinde Yeni Dönem" temasıyla 8 Kasım'da İstanbul'da düzenlendi. Etkinlik Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yatırım Ofisi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğinin yanı sıra, alanında saygın profesyonellerin de katılımıyla gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu

Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin 2003 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Arap ülkeleriyle iş birliği açısından doğru yolda ilerlediğini ve Türkiye'yi dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında konumlandırdığını belirtti. Dağlıoğlu, "Türkiye, bölgesel bir merkezden küresel bir ekonomik güç haline gelmeyi hedefleyerek sürdürülebilir ve dijital büyümeyi hedefliyor. Bu büyümeye katkı sağlamak için başta Arap ülkeleri olmak üzere yatırımcıları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz."

TOBB'UN SİTESİNDE YER ALAN HABER BÜLTENİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) resmi internet sitesinde yayımlanan bültende de Kork'un ifadelerine şöyle yer verildi:

"Arap Ekonomik Forumu Stratejik Partneri Erkan Kork da Türkiye'de disipline edilmiş bir bankacılık sektörünün olduğunun altını çizerek, Türkiye ve Arap ülklelerinin fintek alanında, teknoloji alanında, know-how tecrübesiyle, kazan-kazan formülüyle iş birlikleri yapabileceğini kaydetti."