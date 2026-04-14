Ekonomistler, altınla borçlanma yüzünden halkın sırtına 9.3 milyar dolar ilave borç bindirildiğini hesapladı. Zarar iddialarına yıllarca sessiz kalan Hazine, SÖZCÜ’nün haberi üzerine nihayet suskunluğunu bozdu. Hazine, altınla borçlanmayı bilinçli bir şekilde azaltmaya başladıklarını açıkladı. Piyasa bu açıklamayı, ‘Zarardan dönüyoruz” itirafı olarak yorumladı. SÖZCÜ, 12 Nisan Pazar günü yayımladığı ‘139 ton altın 3 ayda buhar oldu’ başlıklı haberinde Hazine’nin altın varlığının bu yılın 1 Ocak-3 Nisan döneminde 21.5 ton azaldığını yazdı.

BORÇLANMAYI AZALTTIK

Haber üzerine Hazine’nin de altın satmaya başladığı düşünüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı bir açıklama yaparak altın varlığındaki azalmanın altın satışından değil, altınla yapılan borçlanmanın azaltılmasından kaynaklandığını duyurdu.

Açıklamadaki, “Altın cinsi borç stoku azaltılarak, borç kompozisyonunun daha dengeli hale getirilmesi ve piyasa risklerine maruziyetin sınırlandırılması amacı taşımaktadır. Vadesi gelen altın cinsi borçların tamamının yenilenmesi yerine, borç çevirme oranı bilinçli olarak yüzde 76 seviyesinde tutulmuştur” ifadesi, altınla borçlanmanın ‘hata’ olduğunun ve hatadan dönüldüğü- nün itirafı olarak yorumlandı.

9.3 MİLYAR DOLARLIK EK YÜK

Risk seviyesi çok yüksek yatırım araçları arasında yer alan altın, ‘risk iştahı yüksek’ yatırımcılara tavsiye ediliyor. Bu nedenle kamu borçlanmasının altınla yapılamasının halka ağır fatura çıkaracağı uyarıları yapıldı. Ancak uyarılar göz ardı edildi, altın yükselince zarar ortaya çıktı. Ekonomist Ömer Gencal, Ekim 2025’te, Hazinenin altın cinsinden borçlanmasının bir yıllık maliyetini 9.3 milyar dolar olarak hesapladı.