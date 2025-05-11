Gedik Yatırım’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın finansman raporundan hazırladığı analizde, “Mart 2026 sonuna kadar olan dönemde Hazine’nin iç borçlanma ihtiyacının 4 trilyon TL’ye ulaşabileceğini (hatta aşabileceğini) düşünüyoruz. Bu da

aylık ortalama 350-360 milyar TL’lik bir rakama tekabül ediyor” ifadesine yer verildi.

İç borç da dışarı gidiyor

Hazine’nin brüt borç stoku an itibarıyla 10 trilyon lira seviyesinde bulunuyor. Hazine dış borçlanmada zorlanırken raporda, “Hazine’nin ilk 4 ayda 9.2 milyar dolarlık dış borç geri ödemesine karşılık sadece 2.5 milyar TL’lik Eurobond ihracında bulunduğu dikkate alındığında, iç borçlanmanın bir kısmının dış borç geri ödemelerine kaydırıldığını da söyleyebiliriz” denildi. Hazine’nin Mayıs 2025 ile Mart 2026 arasında 2.7 milyar TL’ye yakın iç borç geri ödemesi olduğunun belirtildiği raporda, “Bu dönemde öngörülen dış borç geri ödemesi tutarı ise 17 milyar dolara ulaşıyor ki bu da iç borçlanmanın bir bölümünün dış borç geri ödemelerine aktarılmasının gerekeceğine işaret ediyor” değerlendirmesi yapıldı.

4 AYDA 9.2 MİLYAR ÖDEDİ

Hazine ilk 4 ayda 9.2 milyar dolarlık dış borç geri ödemesine karşılık sadece 2.5 milyar TL’lik Eurobond ihracında bulundu.