Nakit dengesindeki pozitif gelişmede vatandaşın üzerindeki yüksek vergi yükünün yanı sıra Kurumlar Vergisi tahsilatının rol oynadığı düşünülüyor. Bütçe verilerinin öncüsü olan nakit gerçekleşmeleri raporuna göre Hazine’nin nakit dengesi 12 ay sonra ilk kez mayıs ayında fazla verdi. Hazine’nin şubatta 692.8 milyar lira, nisanda ise 1 trilyon lira olan gelirleri, mayısta 1 trilyon 347 milyar liraya ulaşarak rekor kırdı. Hazine’nin giderleri ise yılın başından bu yana olduğu gibi 1.1 trilyon lira seviyesinde gerçekleşti.

1 YIL SONRA İLK KEZ

Böylece rekor tahsilatın etkisiyle nakit dengesi Mayıs 2024’ten sonra ilk kez Mayıs 2025’te 247.1 milyar liralık fazla verdi. Hazine’nin geçen yıl 890 milyar liralık Kurumlar Vergisi gelirinin 403.9 milyar lirası mayıs ayında tahsil edilmişti. Hazine’nin nakit dengesi 2024’te yalnızca mayıs ayında fazla vermiş, bu yılın ilk 4 ayında ise nakit açığı 1 trilyon lirayı aşmıştı. Mayıs sonundaki verilere göre 5 ayda Hazine’nin geliri 4.8 trilyon lira, giderleri ise 5.6 trilyon liraya ulaştı. 5 aylık nakit açığı da 838 milyar liraya indi. Ocak-mayıs döneminde Hazine’nin net borçlanması 966.6 milyar lira oldu.