Uçak, İstanbul Atatürk Havalimanı Hangarı’nda park edilmiş halde bekliyor.

MOTOR YOK

Onur Air’e ait ve TC-ODB tescilli uçakta motor, apu güç ünitesi ve bağlantı parçaları eksik. Kanat ve gövde altlarında da bazı parçaların bulunmadığı gözlemlendi. İç kısmına ait fotoğraflar paylaşılmazken, uçağın ne durumda olduğu konusunda net bilgi yok.

Gözle görülür hasar bulunmayan uçağın uçup uçamayacağına dair teknik ekipler tarafından inceleme yapılması gerekiyor. Hangarın içinde uçağa ait olduğu değerlendirilen bazı motor parçaları da muhafaza ediliyor.

Uçakla ilgilenenlerin, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği’nden izin alarak dilekçe ve kimlik ibrazıyla vergi dairesine başvurması halinde, belirlenecek günde toplu şekilde inceleme yapılmasına izin verilecek.

YÜZDE 20 KDV EKLENECEK

NTV'de yer alan habere göre 92 milyon TL muhammen bedelle satışa sunulan uçak için 4 milyon 600 bin TL tutarında teminat isteniyor. Satış fiyatı üzerinden yüzde 20 Katma Değer Vergisi (KDV) de ekleniyor.

KAFE Mİ OLACAK YOKSA KÖFTECİ Mİ?

Motorsuz ve uçma kabiliyeti olmayan uçakların Türkiye’de otoyol kenarlarında restoran ya da kafe olarak dönüştürülmesi yaygın bir uygulama. Bu uçağın da benzer bir şekilde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği merak konusu.