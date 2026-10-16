Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla karara bağlanan atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar getirildi.

BEKİR BAYRAKDAR KİMDİR?

1971 yılında Kocaeli’de doğan Bekir Bayrakdar, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

Meslek hayatına 1996 yılında Hesap Uzmanları Kurulunda başlayan Bayrakdar, 2004 yılına kadar Hesap Uzman Yardımcısı ve Hesap Uzmanı olarak görev yaptı.

2004-2008 yılları arasında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığında Defterdar Yardımcısı, Gelir İdaresi Grup Müdürü ve Vergi Dairesi Başkanı olarak görev yapan Bayrakdar, 2008-2014 yılları arasında İstanbul Defterdarı olarak çalıştı. 2014-2015 yıllarında Muhasebat Genel Müdürü, 2015-2019 yılları arasında ise İstanbul Vergi Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 2019 yılında Gelir İdaresi Başkanlığına atanan Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atanmasına kadar bu görevini sürdürdü. 22 Eylül 2023 tarihinde ASELSAN Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Bayrakdar, Mayıs 2026 itibarıyla Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlendi.