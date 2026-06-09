Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir televizyon programında enflasyon rakamlarına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

ABD-/İsrail-İran arasındaki krizin Türkiye ekonomisini etkilediğini ifade eden Şimşek, gübreden çip üretimindeki ham maddeye kadar akla gelen birçok temel ham maddenin orada üretildiğini, işlendiğini, dünyaya arz edildiğini söyledi.

"EN AZ 5 PUANLIK İLAVE ENFLASYONİST BASKI VAR"

Türkiye'deki enflasyon gelişmelerine değinen Şimşek, "Enflasyon, bu dış şok olmasaydı bu sene yüzde 20'nin bir tık altında ya da bir tık üstünde olma olasılığı oldukça yüksekti. Savaş nedeniyle birincil doğrudan ve ikincil etkileri ile piyasaların yılın tamamı için fiyatladığı petrol fiyat seviyesini dikkate aldığımızda en az 5 puanlık ilave enflasyonist baskı var. Başta enflasyon yüzde 21 olacaksa idi yüzde 26. Merkez Bankası da zaten oraya doğru çekti" değerlendirmesinde bulundu.