Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik iddialarına tepki gösterildi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

- Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından daha önce de kamuoyuna yapılan açıklamada açıkça ifade edildiği üzere; hazırlanan raporlar, MASAK Başkanlığı dışında hiçbir makamın bilgisine veya onayına sunulmadan, doğrudan talepte bulunan adli mercilere iletilmekte; bu süreci Bakanlık yönetim mercilerinin önceden bilmesi ve bu sürece herhangi bir şekilde müdahil olması söz konusu değildir. Bu çerçevede, Sayın Bakanımıza yönelik yapılan ithamlar, kullanılan çirkin ifadeler, hiçbir şekilde kabul edilemez olup devlet adabı ve siyaset ahlakıyla bağdaşmamaktadır.