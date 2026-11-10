Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Hazine ve orman arazilerinin usulsüz parsellenerek satılmasına ilişkin soruşturmada 21 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 45 kişinin toplam 138 milyon lira dolandırıldığı belirlendi.
Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin organize ve örgütlü şekilde hareket ederek kamuya ait arazileri parsellere ayırıp sattıkları tespit edildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliyle ilgili soruşturmanın Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü bildirildi.