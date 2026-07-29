YENİ Parti TBMM’de ilk kapalı grup toplantısını yaptı. Genel Başkan Özgür Özel “Siyasi partiler tarihimizde kurulduğu gün ana muhalefet olan bir parti yok. Onun için hem heyecanlı hem sorumluluğumuzun bilinci içindeyiz” dedi.

Önceki akşam ise Halk TV’de soruları yanıtlayan Özel, YENİ Parti’ye bağış için yoğun talep olduğunu belirtti. Özel, Hazine yardımıyla ilgili “Bağış konusu çok önemli çünkü hiç paramız yok. Bütün para butlanda kaldı, buraya tam takır kuru bakır geldik” dedi. Partinin logosunun ise yarışmayla belirleneceğini söyledi.

YENİ Parti’de yapılan seçim sonucu grup yönetimine Veli Ağbaba, Seyit Torun, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat seçildi. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, katip üye Aliye Coşar, idare amiri ise Harun Özgür Yıldızlı oldu. Grup Başkanvekilliği görevini Murat Emir, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın sürdürecek.

Toplantı için saat 11.45’te TBMM’ye gelen Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı “Heyecanlıyız, milletin beklentilerine yönelik olarak partimizi kurduk. Ana muhalefet partisi olduk’’ dedi. Özel’in başkanlık ettiği ilk toplantıya 90 YENİ Parti milletvekili katıldı ve toplantı yarım saat sürdü.

ESPRİ BİLE YAPMAYIN

Özel kapalı grup toplantısında “Temiz bir sayfa açtık, geçmişe dönük tartışmalardan uzak olacağız. Tek gündemimiz ve meselemiz vatandaşın hakkı hukuku olacak” dedi ve ekledi: “CHP ile polemiğe girmeyeceğiz, o kanattan gelecek hamleleri tamamen görmezden geleceğiz. Kısır tartışmalardan, bireysel sürtüşmelerden ve iç tartışmalarından kendinizi uzak tutalım, espri bile yapmayacağız.”

YENİ Parti, AKP’nin yanına oturdu

TBMM’de, YENİ Parti’nin kurulması ve siyasi parti grup sayısının 7’ye yükselmesi üzerine Meclis Genel Kurulu’nda geçici olarak yeni oturma düzeni belirlendi. YENİ Parti, AKP’nin yanında yer alacak. CHP’ye ise DEM Parti ile MHP’nin arasında yer belirlendi.