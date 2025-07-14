Hazır giyim sektörünün son bir yılda ciddi kayıp yaşadığına dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sektörde 145 bin işçinin işini kaybettiğini, ihracatta 3.3 milyar dolarlık düşüş yaşandığını aktardı.

Türkiye için çok önemli olan tekstil sektörünün yurt dışı pazarında da olumsuz bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu belirten Gürer, “Tekstil için önemli pazar olan AB kıtası hazır giyim alımlarını yüzde 16, ABD ise yüzde 10 artırmışken; 2025 yılının ilk 6 ayında sektör, 2024 yılı ihracatına göre yüzde 6.5 gerileme yaşamıştır. Bu da sektörün ana pazarlarını kaybetmeye başladığının en açık göstergesidir” dedi.