Hazır yemek sektöründe faaliyet gösteren zincir bir şirketin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) şubesini yaklaşık 100 milyon lira dolandırdıkları belirlenen şebekeye yönelik İstanbul merkezli operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Tutuklu şirket yöneticisinin vurgun parasının 14 milyon lirasını sanal bahis sitelerinde harcadığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hazır yemek zincirlerini bünyesinde barındıran firmanın KKTC şubesinde büyük çaplı dolandırıcılık yapıldığı şikayeti üzerine harekete geçti.

Yapılan mali ve teknik incelemelerde, şirketin Kıbrıs operasyonlarını yönetmesi için görevlendirdiği 36 yaşındaki B.D.’nin işe başladıktan henüz bir ay sonra usulsüzlüklere başladığı belirlendi. B.D.’nin sahte evraklar düzenleyerek şirketi hiç almadığı hizmetleri almış gibi gösterdiği ve bu yöntemle suç ortaklarının hesaplarına toplam 99 milyon 374 bin lira aktarılmasını sağladığı saptandı. Soruşturmanın ilk aşamasında gözaltına alınan B.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı derinleştiren Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, para trafiğinde yer alan diğer şüphelilerin kimliklerini tespit etti. İstanbul, Hatay, Siirt ve Tekirdağ’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla olaya karıştıkları belirlenen 11 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Şüphelilerin, yönetici B.D.’nin kendi hesaplarına gönderdiği milyonlarca lirayı izini kaybettirmek amacıyla akrabalarının üzerine kayıtlı banka hesapları arasında dolaştırdıkları ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin bu işlem karşılığında vurgun parasının 30 milyon lirasını komisyon olarak kendi aralarında paylaştıkları, geriye kalan tutarı ise tekrar Kıbrıs’ta bulunan B.D.’ye gönderdikleri belirlendi. Öte yandan, Kıbrıs’ta tutuklu bulunan yönetici B.D.’nin hesabına geri dönen dolandırıcılık parasının 14 milyon lirasını bahis sitelerinde harcadığı tespit edildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorgu ve ifade işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.