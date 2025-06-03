Son dakika...Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı mayıs ayı enflasyonuna göre haziran ayı kira artış oranı belli oldu.

Verilere göre, 2025 yılı mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1,53 olurken yıllık yüzde 35,41 olarak hesaplandı. Açıklanan verilere göre haziran ayı kira artış oranı da yüzde 45,80 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,80 artış olarak gerçekleşti.

MAYISTA YÜZDE 48,73 OLMUŞTU

Mayıs ayında ev ve iş yerleri için tavan kira artış oranı yüzde 48,73 olarak gerçekleşmişti.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Kira artış oranları 12 aylık enflasyon ortalamasına göre yapılıyor. Haziran ayı boyunca ev ve iş yerleri için yapılacak kira artış oranları yüzde 45,8'i aşamayacak.

İki yıldır uygulanan konutlarda yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz 2024 itibarıyla kaldırılmıştı.