Mayıs ayının sona ermesiyle birlikte evinde, balkonda veya bahçesinde üretim yapmak isteyenler "Acaba geç mi kaldım?" endişesi yaşamaya başladı. Ancak bahçe uzmanları ve botanikçiler tam tersini söylüyor: Haziran ayı, özellikle hassas yazlık ve kışlık ürünlerin ekimi için mükemmel bir dönüm noktasıdır.

Uzun günler ve artan hava sıcaklıkları, tohumların toprakla buluştuğunda çok daha hızlı kök salmasını sağlıyor. İlkbaharın kökleri kurutan sinsi don tehlikesi geride kalırken, Haziran’da saksılara ekilen doğru tohumlar, sonbahar ve kış aylarında adeta birer gıda deposuna dönüşüyor.

Sosyal medyada ilgi gören dünyaca ünlü bahçe uzmanı, bu dönemi kaçıranların pişman olacağını belirterek, Haziran ayında saksıda ve bahçede harikalar yaratacak 7 sebzeyi listeledi.

KIŞ BOYUNCA MUTFAK MASRAFLARINI SIFIRLAYACAK

Haziran ayının sunduğu ideal toprak sıcaklığı, tohumların çimlenme sürecini yarı yarıya kısaltıyor. İşte saksıda yetiştirilmeye de oldukça uygun olan, kışlık ve geç yazlık hasadın şampiyonu 7 ürün:

Kara Lahana (Kışın Kilo Kilo Hasat Etmenin Sırrı): Listenin en stratejik ürünü. Haziran ayında saksıya ekeceğiniz kara lahana, yaz mahsulleri solup giderken olgunlaşır. Sonbahar ve kış boyunca size kesintisiz, son derece besleyici ve kilo kilo taze yeşillik sunar. Soğuğa dayanıklı olduğu için kışın saksıdan taze taze koparıp pişirebilirsiniz. Havuç: Haziran’da ekilen havuçlar, sonbahar ve kış aylarında çok daha tatlı bir lezzete ulaşır. Üstelik bu dönemde ekildiğinde, havuçların en büyük düşmanı olan kök sineği zararından da doğal olarak korunmuş olurlar. Derin bir saksıda kışlık havuçlarınızı kolayca büyütebilirsiniz. Marul: Haziran ayında ekim yaparak, yaz ortasından sonbahara kadar kesintisiz bir salata köprüsü kurabilirsiniz. Balkon saksılarının vazgeçilmezidir. Taze Soğan: Sıcak toprak sayesinde Haziran ayında ekilen taze soğanlar rekor hızda çimlenir ve hızla olgunlaşarak sofranıza gelir. Sırık Fasulyesi: Don olaylarına karşı aşırı hassas olan fasulye, Haziran sıcağını çok sever. Bu ayda ekilen tohumlar hızla çimlenerek sarılır ve bolca ürün verir. Kabak: Don tehlikesinin tamamen bitmesi saksıda kabak yetiştirmek için en güvenli zamandır. Haziran ekimi, bitkinin köklerinin güçlü kalmasını sağlar. Bezelye (Haziran Başı): Erken dönemde boşalan saksı veya bahçe alanlarınızı değerlendirmek, yaz hasat sürecini olabildiğince uzatmak için Haziran'ın ilk günleri bezelye ekimi için biçilmiş kaftandır.

NEDEN HAZİRAN AYI?

Haziran ayında tohum ekmenin doğaya meydan okuyan harika bir avantajı vardır: Hız. İlkbaharda ekilen tohumlar soğuk toprak yüzünden haftalarca çimlenmeyi beklerken, Haziran ayının ılık toprağı ve uzun güneş ışığı saatleri sayesinde bitkileriniz neredeyse iki kat daha hızlı büyür.

Domates, tatlı biber ve salatalık gibi hassas ürünler de ani soğuk hava dalgalarından etkilenmeyeceği için gelişimleri sekteye uğramaz. Uzmanların tüyosu ise oldukça basit: Marul ve ıspanak gibi çabuk olgunlaşan ürünleri tek seferde değil, iki haftada bir kademeli olarak ekin. Böylece kışa kadar evinizde kesintisiz bir taze gıda döngüsü yaratmış olursunuz.

HEM SAĞLIĞA HEM RUHA ŞİFA

Bahçeyle ve balkon tarımıyla uğraşmak sadece mutfağınıza ekonomik katkı sağlamakla kalmıyor. Haziran ayında açık havada, balkonunuzda toprakla ilgilenmek fiziksel bir egzersiz olmasının yanı sıra ruh sağlığına da en doğal terapidir.

Ayrıca bu süreçte açık havada vakit geçirmek, cildinizin doğal güneş ışığından yararlanarak bağışıklık sistemimiz için hayati önem taşıyan D vitaminini sentezlemesine yardımcı olur. Şimdi tohumları toprakla buluşturmanın, kışın ise kilo kilo organik beslenmenin tam zamanı!