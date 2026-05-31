Bayram sonrası piyasaların yoğun bir veri akışına girdiğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bayram sonrası perşembe ve cuma günlerini önemsiyoruz. Finansal piyasalarda veri akışları oldukça bu hafta yoğun. Amerika'da açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik oranı var, bu taraf önemli olacak.

Sonraki hafta da hem TCMB'nin hem Fed'in faiz kararları açıklanacak. Bu savaş geriliminde merkez bankaları nasıl bir yol haritası belirleyecek? Yakından takip etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

"ANLAŞMAYA YAKIN BİR PİYASA VAR"

Yılın ilk yarısındaki manipülasyonlara ve jeopolitik gerilimlerin etkisine değinen Memiş, piyasaların son durumunu şöyle özetledi:

"Ocak ayının sonlarına doğru 8.157 lira seviyesine kadar yükselen bir gram altın gördük. Mart ayı itibarıyla savaş gerilimi ve petrol fiyatlarındaki yükselişler bütün metalleri baskıladı.

Küresel piyasalarda Trump'ın söylemleri, İran tarafından gelen açıklamalar, savaş gerilimi önemliydi. Her iki taraftan bir anlaşma çıkmadı ama anlaşmaya yakın bir piyasa karşımızda durmaya devam ediyor. Bayram öncesinde ons altın 4.538 dolar, gram altın ise 6.809 lira seviyesinden kapanış yapmıştı" şeklinde bir hatırlatmada bulundu.

İŞTE HAZİRAN AYI GRAM ALTIN TAHMİNİ

Temmuz ayına kadar piyasaların zaman kazandığını ifade eden uzman isim, Haziran ayı bant aralığını ve petrol senaryolarını şu şekilde paylaştı:

"Temmuz ayına kadar ons altın tarafında 4.400 - 4.800 dolar aralığı geçerliliğini koruyor. Gram altın tarafında yine Haziran ayında 6.500 - 7.000 TL aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Ancak bir anlaşma haberi gelirse bu sefer 7.000 TL seviyesinin yukarı yönlü kırılacağını, taban fiyat olarak da 7.000 TL seviyesinden bahsedebiliriz.

Tamamen bu sorunun cevabı Trump'tan gelecek mesajlarda gizli olacaktır. Brent petrolün varil fiyatında ise 94-99 dolar aralığını takip ediyoruz. Anlaşma olursa 80 dolar seviyesi, gerilim tırmanırsa 120 dolar seviyesi kaçınılmaz olacaktır" dedi.

"2026 YILI BİR TOPLAMA SÜRECİDİR"

Uzun vadeli yatırımcılara tavsiyelerde bulunan ve yıl sonu öngörülerini yineleyen İslam Memiş, açıklamalarını şöyle tamamladı:

"2026 yılı manipülasyon yılı, yıl sonuna kadar bu piyasayı devam ettirecekler. Orta ve uzun vadeli bir strateji belirlediğimiz için biz sürekli alım tarafında kararımızı yeniliyoruz. 2026 altın ve gümüşte toplama yılı. Yıl sonu için gram altında pik seviyesi olarak 10.000 TL, ons altında ise 5.880 dolar öngörümüzü revize etmedik, beklemeye devam ediyoruz.

Temmuz ve ağustos aylarında tekrar 8.000 TL seviyesinin üzerine yükselmeler, yılın son çeyreğinde tekrar beş haneli rakamlar olma olasılığı gündemimizde. Yatırımcısı eline nakit geçtikçe bu dönemi bir alım fırsatı olarak değerlendirebilir" dedi.

-Yatırım tavsiyesi değildir.