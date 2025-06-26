ORC Araştırma, 23-24 Haziran tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 350 seçmen ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı çalışmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Siyasi Eğilimler Araştırması'nda CHP yüzde 32,8 ile birinci parti olurken AKP yüzde 28,2'de kaldı.
CHP BİRİNCİ PARTİ
İki parti arasındaki fark 4,6 puan oldu.
Cumhur İttifakı ortağı MHP yüzde 7,2 oy desteği alırken DEM Parti'nin oy oranı yüzde 7,2 oldu.
Diğer partilerin oy oranı şöyle:
İYİ Parti 5,3
Zafer Partisi 4,3
YRP 4,0
BBP 2,4
YMP 2,1
A Parti 2,0
TİP 1,8
Diğer 2,4