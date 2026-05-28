Haziran 2026’nın sonuna doğru ilerlerken, gökyüzündeki majör gezegen geçişleri hayatımıza muazzam bir pozitif enerji dalgası getirmeye hazırlanıyor.

Ay boyunca gökyüzü adeta bir şifa ve şans merkezine dönüşecek:

1 Haziran’da iletişim gezegeni Merkür Yengeç burcuna girerek bağlarımızı yumuşatacak.

9 Haziran’da Yengeç'teki Jüpiter ile Venüs'ün kavuşumu ilişkileri şifalandıracak.

21 Haziran’da Güneş'in Yengeç burcuna geçmesiyle odak noktamız yuvamız ve ailemiz olacak.

29 Haziran’da başlayacak olan Yengeç Merkür Retrosu ise bize geçmişimizi, köklerimizi ve aile bağlarımızı iyileştirmek için harika bir muhasebe fırsatı sunacak.

Her burç bu döngüden payını alacak ancak Haziran sonundan itibaren hayatı adeta bir peri masalına dönecek, refah ve mutluluğu zirvede yaşayacak 3 şanslı burç öne çıkıyor:

1. Aslan Burcu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Haziran sonuna kadar hayatınız kelimenin tam anlamıyla vites yükseltiyor ve şansınız inanılmaz derecede artıyor.

Aşk ve cazibe gezegeni Venüs, 13 Haziran’da burcunuza giriyor ve 9 Temmuz’a kadar burada kalacak. Yılda sadece bir kez gerçekleşen bu transitle, kendinizi en karizmatik hissettiğiniz ve en çekici göründüğünüz dönemdesiniz. Birinci evinizdeki Venüs, insanları bir mıknatıs gibi size çekecek.

Kariyer evinizde sizi zorlayan, Güneşinizle kare açı yapan Mars, nihayet 28 Haziran’da Boğa’dan ayrılıp uyumlu olduğunuz İkizler burcuna (sosyal çevre evinize) geçiyor. Arkadaş gruplarınız, organizasyonlar ve bağlantılarınız hızla artacak.

En büyük müjde ise 30 Haziran’da geliyor. Bolluk ve şans gezegeni Jüpiter, 12 yılda bir gerçekleşen tarihi bir geçişle Aslan burcuna giriyor. Jüpiter tam 13 ay boyunca burcunuzda kalarak size ilahi bir koruma, muazzam yeni fırsatlar ve büyük bir neşe getirecek. Temmuz’un ilk 9 günü boyunca Venüs ve Jüpiter burcunuzda el ele yürüyecek; bu dönemin tadını çıkarın!

2. Yengeç Burcu (21 Haziran - 22 Temmuz)

Haziran ayının ilk yarısındaki tatlı esintiler, ay sonuna doğru yerini gerçek bir finansal devrime bırakıyor.

Haziran'ın ilk 12 günü boyunca Venüs burcunuzda seyahat ederken, zaten burcunuzda olan Jüpiter ve Merkür ile birleşerek size harika bir iletişim şansı ve güzellik getirecek. 21 Haziran'da Güneş'in de burcunuza girmesiyle enerjiniz tavan yapacak. Doğum gününüz şimdiden kutlu olsun!

30 Haziran'da şans tanrısı Jüpiter, para ve öz değer eviniz olan Aslan burcuna geçiş yapıyor. Bu durum sizin için harika; çünkü önümüzdeki 1 yıl boyunca kişisel gelirlerinizde devasa bir artış yaşanacak.

Venüs’ün de Aslan’da olması ve Jüpiter ile finans evinizde buluşması, maddi anlamda gerçek ve somut ödüller getirecek. Eğer bir zam istemeyi veya büyük bir finansal hamle yapmayı düşünüyorsanız, Haziran sonundaki bu dönemi kaçırmayın. Sadece cüzdanınız değil, kendinize olan güveniniz (öz saygınız) de katlanacak.

3. Koç Burcu (21 Mart - 19 Nisan)

Satürn’ün burcunuzdaki seyri nedeniyle son zamanlarda hayatı fazla ciddi ve omuzlarınızda ağır yüklerle yaşamış olabilirsiniz; ancak Haziran sonu tüm bu kara bulutları dağıtmaya geliyor.

Aşk gezegeni Venüs, 13 Haziran’da sizin gibi bir ateş burcu olan Aslan’a geçerek 9 Temmuz’a kadar flört, aşk, eğlence ve çocuk evinizde (5. ev) parlayacak. Bekarsanız hayatınızın aşkıyla tanışma, ilişkiniz varsa romantizmi doruklara çıkarma zamanı! Arkadaşlarınızla çok keyifli vakitler geçireceksiniz.

Mücadele gezegeniniz Mars, 28 Haziran’da İkizler burcuna geçerek üçüncü evinize hareket katıyor. Kısa yolculuklar, kardeşlerle ilişkiler, anlaşmalar ve ticari fikirler bu dönemde su gibi akacak.

30 Jüpiter'in de Aslan burcuna geçerek aşk evinizdeki Venüs’e katılmasıyla, Temmuz ayının ilk 9 günü hayatınızın en harika dönemlerinden biri haline gelebilir. Jüpiter bu evden sadece 12 yılda bir geçer ve önümüzdeki 13 ay boyunca aşk hayatınızı taçlandırır. 5. ev aynı zamanda çocukları yönettiği için bebek sahibi olmak isteyen Koçlar için de evren yeşil ışık yakıyor. Haziran sonuna doğru mutluluktan ayaklarınız yerden kesilecek.