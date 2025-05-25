Son yıllarda 'Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenen dolandırıcılık' suçunda yaşanan dikkat çekici artış, ekonomi yönetimi ve bankaların bu alanda ek tedbirlere başvurmasına neden oldu.



YENİ UYGULAMA HAZİRAN AYINDA BAŞLAYACAK



Şubat ayında hazırladığı bülten ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalardan güvenlik protokollerine ilişkin ilave adımlar atmalarını talep ederken, yapılan teknik çalışmalar sonucunda EFT ve havale gibi para transferi işlemlerinde 'çift aşamalı doğrulama' uygulamasına geçilmesine karar verildi.





Bankalar aylardır devam eden hazırlıkların ardından haziran ayı itibarıyla yeni sistemi uygulamaya başlayacak.



PARA TRANSFERİNDE ÇİFT AŞAMALI DOĞRULAMA ARANACAK



Değişiklikler kapsamında banka kullanıcıları, internet bankacılığı ya da mobil şube üzerinden gerçekleştirecekleri para transferi işlemlerinde SMS onayı vermek zorunda kalacak.





Halihazırda yürürlükte olan düzenlemede birçok banka, müşterilerin telefonlarının tanımlı olması halinde gün içerisinde EFT ve havale işlemleri yapılırken yalnızca para transferinin aktarılacağı hesabın bilgisini talep etmekte. Değişiklik sonrasında kullanıcılar, tanımlı telefon üzerinden para transferi gerçekleştirme talimatı verse bile, bu işlemin tamamlanabilmesi için müşterinin bankacılık sistemine kayıtlı telefonuna gelen SMS şifresini girmek zorunda kalacak.



