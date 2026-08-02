Microsoft, 25 Haziran 2026 tarihinde yaptığı açıklamayla Xbox Series S ve X konsol fiyatlarını 1 Ağustos itibarıyla artıracağını duyurmuştu. Bellek ve depolama parçalarında yaşanan tedarik krizi nedeniyle alınan bu karar, Avrupa pazarındaki yeni satış etiketlerinin kesinleşmesiyle yürürlüğe girdi. ResetEra kullanıcılarının tespit ettiği güncel fiyat düzenlemesi; Avrupa’da 200 Euro’ya, Birleşik Krallık’ta ise 170 Sterlin’e varan dev artışları beraberinde getirdi. Yapılan zamlar, daha önce uygun fiyatlı bir giriş seçeneği olarak konumlandırılan Xbox Series S modellerini bile premium konsol fiyatlarına yaklaştırdı.

AVRUPA VE BİRLEŞİK KRALLIK İÇİN YENİ FİYAT LİSTESİ

Yeni zam tarifesiyle birlikte Avrupa'da Xbox Series S 512GB modelinin fiyatı 349,99 Euro’dan 499,99 Euro’ya, 1TB kapasiteli modelin fiyatı ise 399,99 Euro’dan 599,99 Euro’ya fırladı. Üst segment modellerden Xbox Series X Digital 1TB versiyonu 549,99 Euro’dan 749,99 Euro’ya yükselirken, standart disk sürücülü 1TB model ise 599,99 Euro yerine 799,99 Euro etiketle satışa sunuldu.

Benzer bir yükseliş tablosu Birleşik Krallık pazarında da yaşandı. İngiltere'de Xbox Series S 512GB modeli 299,99 Sterlin’den 429,99 Sterlin’e, 1TB versiyonu ise 349,99 Sterlin’den 519,99 Sterlin’e çıkarıldı. Xbox Series X Digital 1TB modeli 619,99 Sterlin, disk sürücülü 1TB model ise 669,99 Sterlin fiyatla raflardaki yerini aldı.

KONSOL PAZARINDA STRATEJİK DEĞİŞİM VE REKABET

Sektördeki bileşen sıkıntısından etkilenen tek üretici Microsoft olmadı. Rakip firma Sony de benzer bir adımla PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro modellerinin fiyatlarını yükselterek krizin etkilerini fiyatlara yansıtmıştı. Ancak satış rakamları iki şirket arasındaki rekabette farkın korunduğunu gösteriyor. Güncel pazar verilerine göre Sony, PlayStation 5 serisi ile 95 milyonun üzerinde satış rakamına ulaşırken, Microsoft'un Xbox Series tarafındaki satışları 35 milyon seviyelerinde kaldı.