Türkiye ekonomisi haziran ayını yoğun bir veri gündemi ile karşılayacak. Açıklanacak olan kritik verilerin, piyasalara etkisi yakından izlenecek. Altın, gümüş ve dolar yatırımcıları kritik verileri yakından takip edecek.

Gündemin ilk sırasında, 2 Haziran'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yer alıyor.

Aynı gün Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe gerçekleşmelerini paylaşacak. Merkez Bankası'nın rezerv verileri ise Kurban Bayramı takvimi nedeniyle haziranın ilk haftasında 2 ve 4 Haziran tarihlerinde yayımlanacak.

3 Haziran'da Euro Bölgesi mayıs ayı yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yayımlanacak; aynı gün Türkiye'de Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın mayıs ayı dış ticaret verilerini paylaşması bekleniyor.

İŞ GÜCÜ VE ENFLASYON RAKAMALARI TAKİP EDİLECEK

4 Haziran'da ABD'de özel sektör istihdamının seyrini gösteren ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi verisi yayımlanırken, Türkiye'de de nisan ayına ilişkin iş gücü istatistikleri açıklanacak.

5 Haziran'da piyasalarda iki önemli gelişme izlenecek; Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını ilan ederken, TÜİK de yılın ilk beş ayına ilişkin enflasyon görünümünü ortaya koyacak olan mayıs ayı enflasyon verilerini yayımlayacak.

6 Haziran'da ise ABD'nin resmi tarım dışı istihdam verileri, işsizlik oranı ve ücret artışları kamuoyuna açıklanacak. Takvim, 9 Haziran'da TÜİK'in mayıs ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını duyurması ve 10 Haziran'da nisan ayı sanayi üretim endeksinin açıklanmasıyla devam edecek.

MERKEZ BANKALARININ FAİZ KARARLARI BEKLENİYOR

11 Haziran'da küresel piyasalar ABD enflasyon görünümüne ilişkin yeni verileri takip ederken, Türkiye'de ise TCMB Para Politikası Kurulu'nun haziran ayı faiz kararı yakından izlenecek.

Haziran ayının ikinci yarısında merkez bankaları gündemi öne çıkıyor. 18 Haziran'da ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıklayacak; aynı gün İngiltere'de yıllık çekirdek TÜFE ve yıllık TÜFE verileri takip edilecek.

19 Haziran'da İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı aöıklanacak. Haziran ayının son önemli küresel verisi ise 27 Haziran'da yayımlanacak olan ve Fed'in enflasyon göstergeleri arasında yer alan ABD çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi olacak.

ALTIN, GÜMÜŞ VE DOLARA ETKİSİ NE OLACAK?

Haziran ayında açıklanacak olan bu kritik veriler, altın, gümüş ve dolar tarafında taşları yerinden oynatabilir.

ABD'den gelecek olan tarım dışı istihdam, enflasyon ve Fed'in kritik göstergesi çekirdek PCE verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi halinde küresel ölçekte dolar endeksini yukarı taşıyabilir.

Güçlenen dolar ve Fed’in faiz indirimlerini öteleme ihtimali, ons altın ve gümüş fiyatları üzerinde baskı yaratarak aşağı yönlü hareketleri meydana getirebilir.

Aksi durumda ABD verilerinde yaşanacak bir gevşeme Fed'in elini rahatlatacağı için güvenli liman arayışındaki altın ve gümüşe güçlü alımları tetikleyebilir.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararları ise euro ve sterlin pariteleri üzerinden doların küresel gücünü ve yönünü doğrudan etkileyebilir.

Yurt içi kanadında, TÜİK’in açıklayacağı büyüme ve özellikle mayıs ayı enflasyon verileri, Türk lirasının iç piyasadaki reel gücünü ve dolar/TL paritesinin seyrini şekillenmesinde kilit rol oynuyor.

Merkez Bankası'nın (TCMB) 11 Haziran'daki faiz kararı ve sıkı duruş mesajları ise yurt içinde doların ateşini dengelemede en önemli bariyer olarak öne çıkacak.

Hem küresel merkez bankalarının faiz patikası hem de yurt içindeki enflasyon görünümü, haziran ayını döviz ve değerli metal yatırımcıları için tam bir kırılma noktası haline getirerebilir.

ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM

Ons altın haftayı karışık seyirde kapatmaya doğru ilerliyor. Ons altın haftayı 4 bin 540 dolardan tamamladı.

Gram altında ons altındaki karışık seyir ve dolar/TL kurundaki rekorların etkisiyle haftayı 6 bin 673 liradan tamamladı.

Ons gümüşte de zayıf seyrin olduğu görülüyor. Ons gümüş haftayı 75,28 dolardan tamamladı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.