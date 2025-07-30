Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Haziran ayına ait işgücü istatistiklerini açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puan artışla yüzde 8,6’ya yükseldi. İşsiz sayısı da 52 bin kişi artarak 3 milyon 47 bin kişiye ulaştı. Kadın işsizliği erkeklere kıyasla belirgin şekilde daha yüksek.

KADIN İŞSİZ SAYISI ARTTI

Haziran ayında işsizlikte yaşanan artış dikkat çekici. Hanehalkı İşgücü Araştırması'na göre 15 yaş ve üzeri nüfusta işsiz sayısı 52 bin kişi artarak 3 milyon 47 bine çıktı. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7,1 olurken, kadınlarda bu oran yüzde 11,4’e kadar yükseldi.

İSTİHDAM EDİLEN KİŞİ SAYISI AZALDI

İstihdam tarafında ise gerileme yaşandı. Aynı dönemde istihdam edilen kişi sayısı 18 bin azalarak 32 milyon 452 bine düştü. İstihdam oranı 0,1 puanlık düşüşle yüzde 48,9 olarak kaydedildi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,2, kadınlarda ise yüzde 31,9 seviyesinde kaldı.

İşgücüne katılma oranı ise yüzde 53,5 olarak sabit kalırken, toplam işgücü 33 bin kişi artarak 35 milyon 498 bin kişi oldu. İşgücüne katılım erkeklerde yüzde 71,3 iken kadınlarda sadece yüzde 36 olarak belirlendi.

Genç işsizlikteki artış ise endişe verici. 15-24 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,6 puan yükselerek yüzde 16,2’ye çıktı. Bu yaş grubunda işsizlik erkeklerde yüzde 12,3, kadınlarda ise yüzde 23,7 seviyesinde gerçekleşti.

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ 41,5 OLDU

İstihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi ise dikkat çekici biçimde azaldı. Haziran ayında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ortalama çalışma süresi 1,1 saat düşerek 41,5 saate geriledi.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 32,9'A ÇIKTI

Atıl işgücü oranı da artış gösterdi. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizleri kapsayan atıl işgücü oranı %32,9’a çıktı. Bu kapsamda zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %23,0, işsiz ve potansiyel işgücünün oranı ise %20,3 olarak belirlendi.