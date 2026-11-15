ABD temsilcisi Red Bull New York ile Meksika ekibi Club America arasındaki hazırlık maçında tekme tokat kavga çıktı. New York ekibinin 1-0 kazandığı karşılaşmada hakem, olayların ardından toplam 5 futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Cumartesi akşamı oynanan maçın bitimine 6 dakika kala taç çizgisi yakınlarında yapılan faul, iki takımın oyuncuları arasında gerginliğe yol açtı. Tartışma kısa sürede futbolcuların birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdığı kavgaya dönüştü.

Oyuncuların birbirlerini iterek yere düşürdüğü olaylara hakemler müdahale etmekte zorlandı. Tribünlerden sahaya yabancı maddeler atılmasıyla gerginlik daha da arttı.

5 FUTBOLCU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Red Bull New York'ta Ronald Donkor ve Nehuen Benedetti kırmızı kart gördü. Club America'da ise Dagoberto Espinoza, Emilio Lara ve Ramon Juarez oyun dışında kaldı.

BRADLEY: DUYGULAR KONTROLDEN ÇIKTI

Red Bull New York Teknik Direktörü Michael Bradley, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında olayları değerlendirdi. Hazırlık karşılaşmalarında da oyuncuların kazanmak için mücadele ettiğini belirten Bradley, futbolcuların sahaya çıktıkları andan itibaren iyi oynamak ve galip gelmek istediğini ifade etti.

Club America'nın güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan Bradley, karşılaşmanın son bölümünde duyguların kontrolden çıktığını ve zaman zaman bu tür gerginliklerin yaşanabildiğini söyledi.