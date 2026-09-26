İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ekibinin, 3 yıldır süren savaşları ve Gazze'deki soykırımı ateşleyen 7 Ekim 2023 yılındaki konser saldırısından önce Mısır istihbaratı tarafından uyarıldı.

26 Eylül 2023 yılında acilen İsrail'e uçan Mısır istihbaratı başkanı Abbas Kemal, İsrailli mevkidaşıyla görüştü. Kemal, Gazze'deki Hamas büyük bir saldırıya hazırlandığını söyledi.

Kemal'in bu saldırıyı önlemek için olan önerisi son derece basitti: İsrail, son 2 yıldır Gazze ve Batı Şeria'ya ekonomik bir baskı uyguluyordu. Biraz ekonomik imtiyaz saldırıyı durduracaktı.

Kemal'in sözlerini ABD merkezli Atlantic'e aktaran bir kaynak, "eğer yön değiştirmezseniz, Gazze yüzünüzde patlayacak" uyarısında bulundu. 2 hafta sonra 7 Ekim saldırısı yaşandı.

'NETANYAHU'NUN BİLMEMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

Netanyahu hükümetinin 7 Ekim saldırısını önceden bildiğine dair haberler daha önce de ortaya çıkmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri, saldırıdan aylar önce İsrail'i uyarmıştı. Netanyahu bu haberi reddederken BAE yorum yapmaktan çekindi.

Bu uyarıdan önce ise Birleşmiş Milletler de Gazze'de yaşanan gerginliğin altını çizerek olası bir krizin kapıda olduğu yönünde İsrail'i uyardı. Bu uyarılara tamamen duyarsız kalındı.

Abbas Kemal'in ziyareti ise İsrail istihbaratında daha büyük bir öfke yarattı. Netanyahu ise saldırı hakkında önceden bilgi aldığını reddetti. Ofisi ise Kemal'in İsrail ziyaretini yalanladı.

Ancak açık kaynak uçuş kayıtları Kemal'in Cessna model uçağının İsrail'i ziyaret ettiğini açıkça belgeledi. Uçak, 26 Eylü günü sadece 67 dakika İsrail'de kaldı ve hızla ülkeden ayrıldı.

Netanyahu, bu iddiaların araştırılması için talep edilen komisyonların kurulmasını her seferinde reddetti. Atlantic'e konuşan bir İsrailli istihbarat kaynağının şu sözleri ise durumu özetledi:

"İki istihbarat şefi İsrail'de olası bir saldırıyı konuştu. Netanyahu'nun 7 Ekim saldırısının olacağını bilmediği bir dünya söz konusu değil."

İSRAİL'İN KATLİAM SAVAŞLARI

İsrail, çoğunluğu İsrailli yaklaşık 1.200 kişinin öldürüldüğü 7 Ekim saldırısından sonra önce Gazze'de başlayan, sonra da Lübnan ve Suriye'ye taşan kanlı savaşlar başlattı.

Savaş süresince Gazze tamamen yerle bir edild, Suriye'de Golan tepelerini tamamen işgal edildi, Lübnan'ın güneyinde ise geniş bir toprak parçası "güvenlik alanı" ilan edildi.

Netanyahu hükümeti bu bölgelerde süresiz bir şekilde kalacağını her fırsatta dile getirdi. Bu esnada İsrailli yerleşimciler özellikle Lübnan'da işgal edilen topraklara yerleşti.

Aynı yerleşimciler şimdi Batı Şeria'daki çiftlikleri yağmalıyor, bölgedeki Filistinlilere düzenli olarak taşlar, sopalarla saldırıyor. Bu saldırıları da açıkça kayda alıyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre Gazze'de ölenlerin sayısı 73 bin 928'e yükseldi. Bölgede açlık ve ilaç kıtlığı sürüyor. Lübnan ve Suriye'deki saldırılarıda ise yaklaşık 10 bin kişi yaşamını yitirdi.