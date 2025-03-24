Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanlığı adaylığı için düzenlediği ön seçimde, tek aday olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu’na ilişkin gelişmeler siyasi gündemi sarsarken, sanatçı Berna Laçin yaşananlara dayanamayarak hastaneye kaldırıldı.
Bugün saat 08.00 itibarıyla başlayan ön seçim süreci, İmamoğlu hakkında çıkan tutuklama kararıyla gölgelenirken, vatandaşlar sandıklara yoğun ilgi gösterdi. Oy verme işlemleri sürerken, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına büyük tepki gösteren sanatçı Berna Laçin, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı durumu şu sözlerle aktardı: “Arkadaşlar bende durum bu (Hazmedemiyorum demiştim)”
Hastanede tedavisi süren Laçin, iyileşir iyileşmez oy kullanmak istediğini belirtti. Sandık başındaki vatandaşlardan oy verme saatlerinin uzatılıp uzatılmadığını öğrenmelerini isteyen sanatçı, sosyal medya üzerinden en yakın sandık yerinin bilgisini de talep etti.