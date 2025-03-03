Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin için Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda bir vefa töreni düzenlendi. Törene Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, eski Yargıtay başkanlarından Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Yargıtay üyeleri, hakimler ve savcılar katıldı.

Törende konuşan Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Şahin'in uzun yıllar boyunca önemli görevlerde bulunduğunu belirterek, "Layıkıyla görevini yaptığı konusunda herkes hemfikirdir" dedi. Kerkez, Şahin'e sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir emeklilik temennisinde bulunarak, mesleğe katkılarını sürdürmesi dileğinde bulundu.

Bekir Şahin, törende yaptığı konuşmada, ortaokul yıllarından itibaren hakim olma hedefinin bulunduğunu ve yaklaşık 35 yıl önce başladığı meslek hayatını tamamladığını ifade etti. "Bu dünyaya bir daha gelsem hakim, savcı olmak isterim. Gerçekten çok güzel ve onurlu bir iş yapıyoruz. Çok çalışarak necip milletimize olan borcumuzu ödememiz gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Bekir Şahin’e Yargıtay Onur Belgesi'ni takdim etti.

Bekir Şahin, 2013 yılında Yargıtay üyeliğine seçilmiş, 2019’da Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanlığına atanmıştı. 4 Haziran 2020'de Cumhurbaşkanı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirilen Şahin, 5 Haziran 2024'te bu görevini Muhsin Şentürk'e devretmişti. Başsavcılık görevini tamamladıktan sonra Yargıtay 2. Hukuk Dairesi üyesi olarak görevini sürdürüyordu.