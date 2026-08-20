Adana’da Furkan Vakfı’na düzenlenen operasyonda, vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul’un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, gözaltına alındı. Operasyon 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

YAKIŞTI MI YANİ?

Baştan sona kameraya alınan ve sosyal medyaya servis edilen görüntülerde, Kuytul’un eve gelen polislerin kendisine imzalaması için verdiği tutanakta yazan “Yakalandı” ifadesine tepki gösterdiği görüldü. Görüntülerde “Ben kaçmadım evdeyim” diyen Kuytul, “Yakalama dersen imza atmam” diyor. Polis daha sonra “yakalama”yı “gözaltı” olarak düzeltti. Kuytul kelepçeli olarak götürülürken de kelepçe takılmasına da “Yakıştı mı yani, ayıp ediyorsunuz” diye tepki gösterdi.

Operasyonda 32 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı duyuruldu. Suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçları yöneltildi. Vakfın 5 şirketine kayyum atandı, 349 sosyal medya hesabına erişim engellendi.

EVİMİZE POLİSLER GELDİ

Çiftin kızı Meryem Kuytul da “Sadece arama kararı var. ‘Arama sonucunda bir şey bulunursa gözaltı kararı savcı tarafından verilir’ dediler. Evden bir şey çıkmadı. Her şeyin videosu var. Ama yine de götürüyorlar” dedi.

5 şirkete kayyum

-Mehmet Serkan Tamtürk’e ait MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

-Adana Gizem Turizm Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık İnşaat Gıda Dekorasyon Ltd. Şti.

-Büyük Çukurova Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

-Çamlıoğlu İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

-GF Seyahat Taşımacılık Turizm Akaryakıt Oto. Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Tutuklanan Kuriş’e kelepçe takılmamıştı

Süleymancılar’ın lideri Alihan Kuriş’in gözaltına alınırken görüntüsünün olmaması, Alparslan Kuytul’un ise kelepçeli olarak görüntülerinin bulunması gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları “İki cemaat, iki farklı muamele” yorumunu yaptı. Alihan Kuriş’in gözaltına alındığı operasyondan tek kare, otobüsten müritlerine el sallayan bu fotoğraf.