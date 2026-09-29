Hedef Holding ve İnfo Yatırım'ın Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp ve eşi Sibel Gökalp'in yanı sıra şirketin çok sayıda yöneticisinin tutuklanmasının ardından Hedef Holding, ödemesi gereken 1 milyar 70 milyon TL'lik borcuna ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremedi.



Holdingin ana ortağı hakkında süren bir adli soruşturma çerçevesinde bazı varlıklara tedbir konulduğu ve şirket ile bağlı ortaklıklarındaki hisselere el koyma kararı verildiği aktarıldı. Açıklamada, söz konusu hukuki adımın mülkiyet devri anlamına gelmediği, yalnızca geçici bir adli tedbir niteliğinde olduğu vurgulandı.

1,07 MİLYAR TL'LİK ÖDEME YAPILMADI

Süreçte yaşanan nakit krizinin sebeplerine değinen Hedef Holding; piyasadaki likidite darlığı, adli süreç nedeniyle ortaklardan finansal katkı sağlanamaması ve yatırımların bulunduğu bazı fonların tasfiye sürecine girmesini gerekçe gösterdi. Kaynak erişiminin tamamen durması sonucu vadesi dolan 1.079.264.813 TL'lik BPP borcu ödenemedi.

YAPILANDIRMA GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Yönetim, ortaya çıkan ödeme krizini aşmak adına resmi adımların atıldığını bildirdi. Şirket tarafından yapılan bilgilendirmede, borcun vadelerinin uzatılması ve şartlarının yeniden düzenlenmesi için uygun teminat modelleriyle ilgili yetkili kurumlara müracaat edildiği, sürecin yetkililerle temas halinde yakından izlendiği kaydedildi.

Temerrüt kavramı, bir borçlunun taahhüt ettiği finansal yükümlülükleri zamanında ve sözleşme koşullarına uygun biçimde ifa edememesi durumunu tanımlar. Bir şirketin temerrüde düşmesi, vadesi gelmiş borçlarını ödeyemediğini resmi olarak tescillemesi ve hukuki/finansal açıdan taahhüt ihlaline girmesi anlamını taşır.