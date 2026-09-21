Hedef Portföy, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli ve 2026/60 sayılı bülteninde yer alan kararların ardından TEFAS’taki yatırım fonlarının durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Şirket konuya ilişkin KAP'a şu açıklamada bulundu:

Değerli Yatırımcılarımız ve Kamuoyunun Dikkatine,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17.09.2026 tarih ve 2026/60 sayılı bülteninde yer alan ve gün içinde açıklanan kararları takiben, TEFAS tüm yatırım fonlarımızın alış ve satış işlemlerini durdurmuştur.

17 Eylül 2026 tarihinde emirlerin durdurulduğu ana kadar gelen tüm satış işlemleri Hedef Portföy tarafından nakit olarak karşılanmış olmasına rağmen, Takasbank işlemlere izin vermemiş, TEFAS tüm işlemleri iptal etmiş, emirlerin tamamı bizim sistemimiz üzerinden görüntülenemez hale gelmiştir.

Şunu belirtmek isteriz ki Hedef Portföy olarak, tasfiye sürecinde olan ya da olmayan TEFAS fonlarımız likidite sorunu yaşanabilecek, yatırımcılarımızı mağdur edecek ya da ödenemeyecek hiçbir varlık içermemektedir.

Karar alındığı andan itibaren tasfiyesi istenen fonlarımıza emir iletimi yapılamamaktadır. Söz konusu fonlarda borsa ve organize piyasalarda işlem yapılamamaktadır. TEFAS’a açık diğer fonlarımız da hala emir iletimine kapalıdır.

Tasfiyesine karar verilen fonların varlıkları saklayıcı kuruluş ve aracı kurumlar bünyesinde eksiksiz olup, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yönetiminde yürütülecektir.

TEFAS’ta tasfiye konusuna dahil olan 13 yatırım fonumuzun toplam büyüklüğü 18 Eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 31 Milyar TL olup bu bakiyenin yaklaşık 29,8 Milyar TL’si likit fonlardadır. Kamuoyunda bilgi kirliliği olmaması adına, tasfiyeye konu olan diğer kurum fonlarının durumuyla aynı/eşit şekilde değerlendirilmemesi gerektiği kıymetli yatırımcılarımızın malumudur.

Hedef Portföy olarak, kurumumuz kaynaklı olmasa da yatırımcılarımızın yaşadığı mağduriyetlerin farkındayız. Yaşanacak tüm süreçlerde açık iletişimi önemsiyor ve yatırımcılarımız için bu süreçleri yakından takip ediyoruz.

Fonlarımızda herhangi bir likidite sorunu ya da temerrüt bulunmamaktadır. Tüm TEFAS fonlarına ilişkin fon dağılım raporlarına, hisse portföylerine ve güncel haberlere KAP ve internet sitemiz (www.hedefportfoy.com.tr) üzerinden ulaşabilirsiniz.

Hedef Portföy’ün piyasa tecrübesi, güçlü sermaye yapısı ve finansal kaynakları tüm yükümlülüklerini karşılayabilecek düzeydedir. Sürecin yatırımcılarımızın haklarına halel gelmeden en kısa sürede ve en verimli şekilde tamamlanması için ilgili resmî kurumlarla tam bir uyum ve iletişim içinde çalışılmaktadır. Kurumumuz, tüm finansal yükümlülüklerini kesintisiz karşılama kararlılığını sürdürmektedir.

Gelişmeler şeffaflıkla kamuoyunun bilgisine sunulmaya devam edilecektir.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.