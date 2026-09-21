Fon soruşturması kapsamında yürütülen incelemelerde yeni bir para hareketi tespit edildi.

Hedef Yatırım Bankası'nın, 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote'un bir hesabına 2 milyar lira göndermek istediği belirlendi. İşlemin "swap" olarak bildirildiği aktarıldı.

HENÜZ HESABA GEÇMEDİĞİ BELİRLENDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan incelemede, işlemin karşılığı olarak gösterilen 40,9 milyon doların henüz hesaba geçmediği belirlendi.

Söz konusu tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu tespit edildi.

Bu tespitin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2 milyar lira tutarındaki işlemin durdurulmasına karar verdi.