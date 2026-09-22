Hedef Yatırım Bankası A.Ş., kamuoyuna yansıyan "yurt dışına 2 milyar TL transfer edilmeye çalışıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve işlemin olağan bir döviz swapı operasyonundan ibaret olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklama:

Bazı basın, yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Bankamızın "yurt dışına 2 milyar TL transfer etmek istediği" yönünde yer alan haberler tamamen asılsızdır.

Söz konusu işlem, Bankamızın olağan hazine faaliyetleri kapsamında İsviçre merkezli Swissquote Bank Ltd. ile gerçekleştirdiği aynı gün valörlü ve karşılıklı bir USD/TRY döviz swapı (FX Swap) işlemidir.

*İşlemin Mahiyeti: Bankamız, 2 milyar TL ödemesi karşılığında aynı gün Takasbank nezdindeki hesabına geçmek üzere yaklaşık 40,9 milyon USD satın almaktadır.

*Para Transferi Yurt İçi Hesabadır: Ödenen TL tutar yurt dışına değil, Swissquote’un Türkiye’deki muhabir banka hesabına aktarılmaktadır. Karşılıksız bir fon çıkışı veya yurt dışına para transferi söz konusu değildir.

*Operasyonel Süreç: Hazine işlemlerinde TL ve döviz bacaklarının gün içinde farklı zamanlarda sisteme girilmesi veya hesaplara geçmesi bankacılık operasyonlarının olağan bir parçasıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Hedef Yatırım Bankası A.Ş.